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La viruela de Ayuso
Ayuso, la presidenta ultra derechista de la Comunidad de Madrid, se fue a "chingar"a Mexico, para contagiar a los mexicanos y mexicanas de la viruela colonialista y supremacista blanca.
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#4
sat
Jajajaja se va a México a molestar con la pasta de los madrileños. Digamoslo bien fuerte: DISFRUTEN LO VOTADO!
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#2
sleep_timer
¿Pero a que va esa retrasada a Mexico?
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#5
Tx4
*
#2
Porque su jefe de prensa está declarando como testigo en el juicio que incumbe a su churri y sus desfalcos a hacienda y es muy incomodo tener que dar explicaciones en ese periodo (sobre todo cuando es ese mismo jefe de prensa el que te está diciendo por un pinganillo lo que tienes que decir).
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K
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#3
vicus.
*
La Quironesa se va a chingar a México, a reventar las relaciones de ambos países, soltando toda clase de improperios y sandeces. Va a México a montar la bulla, para que le hagan casito y no se hable de su Mar, que anda entre tribunales metido en camisa de seis baras. Ya no sabe lo que hacer para incordiar, que ya de por sí, ya es difícil, primero preginando a los cuatro vientos que Maxico es una narco dictadura gobernada por una ultra izquierdista y luego se va a México a tratar de liarla…
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K
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#6
Cehona
Estan en México con la nueva embajadora
x.com/El_Intermedio/status/2052137555588456462?t=s-SEEbtdKByNpvN6GzDLC
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K
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#1
Expat_Guinea_Ecuatorial
Menuda ida de olla
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