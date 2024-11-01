La muerte como show  

Trump habla de más de 140 jóvenes muertos como si fuera una anécdota.

El barco era el IRIS Dena.

Cadetes navales.

Poco más de 20 años.

Volvían de una feria en la India.

Un submarino estadounidense lanzó el torpedo. Más de 140 muertos. En derecho internacional tiene un nombre: crimen de guerra.

Trump lo cuenta como un chiste.

Y lo más inquietante no es solo el cinismo.

Son las risas alrededor.