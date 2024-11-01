La muerte como show  

Trump habla de más de 140 jóvenes muertos como si fuera una anécdota.
El barco era el IRIS Dena.
Cadetes navales.
Poco más de 20 años.
Volvían de una feria en la India.
Un submarino estadounidense lanzó el torpedo. Más de 140 muertos. En derecho internacional tiene un nombre: crimen de guerra.
Trump lo cuenta como un chiste.
Y lo más inquietante no es solo el cinismo.
Son las risas alrededor.
| etiquetas: trump , anécdotas , risas , chiste
Y es cierto lo que dice #0, el mayor problema no es solo que como presidente de EEUU las cuente, el problema son todos aquellos que les ríen las "gracias".
EEUU es una puta comedia, y si no cortan este esperpento China y similares les van a comer con patatas, esto no les va a salir gratis a los estadounidenses.
Ahora mismo, apoyar ciegamente a estos degenerados, es una garantía de caer estrepitosamente.
www.meneame.net/story/trump-dice-hundir-buques-guerra-iranies-fue-mas-
Además, no solo hundió el barco militar que iba desarmado, sino que no socorrió a los militares, permitiendo que se ahogaran, lo cual contraviene también todas las convenciones.
Podría haberlos hecho prisioneros.
En fin, otro crimen de guerra más.