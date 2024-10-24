La fachipedia

El pasado mes de octubre, Elon Musk anunciaba el lanzamiento de una enciclopedia en línea impulsada mediante inteligencia artificial. El objetivo de la Grokipedia es "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad". En otras ocasiones, Musk ha reclamado el boicot contra la Wikipedia. La ha llamado "Wokipedia" y ha denunciado su "sesgo izquierdista". Para la Grokipedia, por ejemplo, Francisco Franco fue "un general que puso fin a la violencia revolucionaria de la Segunda República".