La fachipedia

El pasado mes de octubre, Elon Musk anunciaba el lanzamiento de una enciclopedia en línea impulsada mediante inteligencia artificial. El objetivo de la Grokipedia es "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad". En otras ocasiones, Musk ha reclamado el boicot contra la Wikipedia. La ha llamado "Wokipedia" y ha denunciado su "sesgo izquierdista". Para la Grokipedia, por ejemplo, Francisco Franco fue "un general que puso fin a la violencia revolucionaria de la Segunda República".
| etiquetas: fachas , cultura , bulos , wikipedia , grokipedia
grokipedia:Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde (4 December 1892 – 20 November 1975)
No hay color
Si te refieres a que en Grok pone el nombre completo, en la Wiki también en la información personal.
a) una persona cuyas ideas políticas quedaron ancladas en 1939;
b) cualquier mamarracho de apariencia sospechosa; o, simplemente,
c) el espejo que uno se encuentra tras discutir en redes sociales.
## Etimología
La palabra procede del italiano fascio y fascista, aunque los usuarios… » ver todo el comentario
¿Peninsular?