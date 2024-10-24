edición general
El pasado mes de octubre, Elon Musk anunciaba el lanzamiento de una enciclopedia en línea impulsada mediante inteligencia artificial. El objetivo de la Grokipedia es "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad". En otras ocasiones, Musk ha reclamado el boicot contra la Wikipedia. La ha llamado "Wokipedia" y ha denunciado su "sesgo izquierdista". Para la Grokipedia, por ejemplo, Francisco Franco fue "un general que puso fin a la violencia revolucionaria de la Segunda República".

#1 VFR
wikipedia :Francisco Franco Bahamonde[g][h] (Ferrol,[f] 4 de diciembre de 1892-Madrid, 20 de noviembre de 1975)
grokipedia:Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde (4 December 1892 – 20 November 1975)

No hay color
Mikhail #5 Mikhail
#1 Era del tiempo de una España en blanco y negro, lógicamente, no hay color. :troll:

Si te refieres a que en Grok pone el nombre completo, en la Wiki también en la información personal.
#2 tromperri
A mi me parece perfecto… cuando un interlocutor te remita a la mierda está ya sabes automáticamente que estás discutiendo con un absoluto idiota. Detectarlos rápido es importante.
Barney_77 #9 Barney_77
#2 Si no te manda a los artículos de "el plural" sabes que es facha
A.more #3 A.more
Al general rojo. Leal al gobierno legítimo español, le quitaron su condicion de militar. Al enano traidor a España. Golpista. Asesino, lo deberían haber degradado a simple engendro. Haberlo sacado de su sepulcro y haberlo tirado a una cuneta como el enterró a miles de nobles españoles
jonolulu #4 jonolulu *
*Facha* (sustantivo masculino y femenino, plural fachas) es un término del español peninsular que, según el contexto, puede significar:
a) una persona cuyas ideas políticas quedaron ancladas en 1939;
b) cualquier mamarracho de apariencia sospechosa; o, simplemente,
c) el espejo que uno se encuentra tras discutir en redes sociales.

## Etimología
La palabra procede del italiano fascio y fascista, aunque los usuarios…   » ver todo el comentario
#6 VFR
#4 Errónea

¿Peninsular?
SegarroAmego #8 SegarroAmego
Wow que articulazo del panfleto. Supongo que la grokipedia no es lo suficientemente woke para no ser facha
