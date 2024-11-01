edición general
La clave del AVE

El mantenimiento de la exacta geometría de los dos hilos que forman los carriles, es la clave del buen funcionamiento del tren de alta velocidad.

Hantonio_Horozco1488 #1 Hantonio_Horozco1488 *
Hay Isaac Moreno hay meneo. Da gusto escucharlo.
jonolulu #3 jonolulu *
Auscultaciones semanales del carril dice. Adif hace 4 al año y SNCF 2 anuales...

Y una rotura de carril dice que si la vía está en perfecto estado no se notaría... Cuando el carril rompe, especialmente a temperaturas bajas se abre un hueco (al estar en tracción, contraído por efecto del frío). Ya te digo que se nota por muy bien que esté la vía, ya sin entrar en la flexión añadida del carril.

Lo que aún no se ha explicado del accidente es por qué la rotura del hilo no abrió el circuito de…   » ver todo el comentario
#2 diablos_maiq
¿Cloro del ave?
