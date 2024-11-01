¿Kristie Noam dijo que Jesús escribió la Biblia en inglés? (Eng)

En las redes sociales circuló una cita breve y contundente atribuida a «Kristi Noaim, secretaria del Departamento del Interior»: «Si Jesús hubiera querido que Estados Unidos hablara español y que el espectáculo del descanso de la Super Bowl fuera en un idioma extranjero, no habría escrito la Biblia en inglés», presentada en un gráfico con estilo de noticia falsa que muchos usuarios consideraron auténtico. Aparecieron versiones de esta afirmación en X, Threads, Reddit y otras plataformas