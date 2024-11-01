edición general
¿Kristie Noam dijo que Jesús escribió la Biblia en inglés? (Eng)

En las redes sociales circuló una cita breve y contundente atribuida a «Kristi Noaim, secretaria del Departamento del Interior»: «Si Jesús hubiera querido que Estados Unidos hablara español y que el espectáculo del descanso de la Super Bowl fuera en un idioma extranjero, no habría escrito la Biblia en inglés», presentada en un gráfico con estilo de noticia falsa que muchos usuarios consideraron auténtico. Aparecieron versiones de esta afirmación en X, Threads, Reddit y otras plataformas

aruleno #1 aruleno
De mata perros, cualquier cosa es posible, como de su jefe
Pacman #5 Pacman
Y quien trajo la rama de olivo a Noe y también dio la nueva a Maria de que quedaría encinta del hijo de dios no fue una paloma, como nos quieren hacer creer.

Fue un águila calva con dos AR15 en las garras.
Wintermutius #6 Wintermutius
#5 El diluvio no existe. Fueron chemtrails.
makinavaja #3 makinavaja
No se puede esperar más de ciertas personas...  media
Eibi6 #2 Eibi6
Lo triste de todo es que si hicieran una encuesta en el entorno MAGA seguramente esa creencia ande por el 7-15%, por eso las declaraciones son tan creibles
Wintermutius #4 Wintermutius
No me lo creo. Quiero verlo. Es decir, no puede ser. Joder, de verdad.
