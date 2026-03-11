El Kremlin afirma que Gran Bretaña estuvo involucrada en el ataque con misiles de Ucrania contra Rusia (Eng)

El Kremlin acusó el miércoles a especialistas británicos de estar involucrados en un mortal ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Bryansk que utilizó misiles Storm Shadow británicos y dijo que tomaría "en cuenta" el papel de Gran Bretaña. El gobernador regional de Briansk declaró que el ataque del martes causó la muerte de al menos seis civiles y 37 heridos en lo que denominó un "ataque terrorista con misiles", sin especificar qué fue alcanzado. Ucrania afirmó haber atacado una planta clave que produce componentes para misiles. Moscú acusó
