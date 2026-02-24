El Kremlin advierte sobre la posible amenaza de que Ucrania adquiera armas nucleares de Occidente

El Kremlin advirtió el martes que los esfuerzos para poner fin a la guerra podrían verse socavados por lo que funcionarios de inteligencia extranjera rusos afirmaron que son intentos de Francia y el Reino Unido de suministrar a Ucrania un arma nuclear.
| etiquetas: rusia , kremlin , armas nucleares , ucrania
* No eres capaz de explicar como es que la OTAN dio a Gorbachov garantías de que no se expandiría hacia el este, cuando el propio Gorbachov ha afirmado explícitamente en entrevistas que no es el caso.
* Dices que en círculos gubernamentales polacos se ha sopesado la posibilidad de anexarse el oeste de Ucrania. O me das alguna prueba de ello, o concluiré que estás mintiendo como siempre.
* Dices que no existen… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/rusia-intenta-nuevo-agitar-fantasma-nuclear-acus