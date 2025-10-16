Koldo se niega a declarar ante el juez por las mordidas y la Fiscalía descarta la prisión

Koldo García ha rechazado declarar este jueves en el Tribunal Supremo. El juez Leopoldo Puente le citó después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le señalara como «gestor» y «custodio» del dinero «opaco» que habría ingresado José Luis Ábalos por las supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Ha seguido la estela del exministro, que ayer se negó a responder tras las circunstancias que han rodeado su declaración.