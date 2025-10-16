edición general
6 meneos
5 clics

Koldo se niega a declarar ante el juez por las mordidas y la Fiscalía descarta la prisión

Koldo García ha rechazado declarar este jueves en el Tribunal Supremo. El juez Leopoldo Puente le citó después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le señalara como «gestor» y «custodio» del dinero «opaco» que habría ingresado José Luis Ábalos por las supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Ha seguido la estela del exministro, que ayer se negó a responder tras las circunstancias que han rodeado su declaración.

| etiquetas: caso koldo , juez
5 1 3 K 46 actualidad
6 comentarios
5 1 3 K 46 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
todo bien mientras tengan el pozo hediondo como boca cerrado, sino fuera por lo que callan si aparecieran como adorno de navidad con la cuerda de las chistorras meciendose, ni tan mall
2 K 35
Kantinero #2 Kantinero *
#1 Stephen King un puto aficionado a tu lado
1 K 24
#4 Jarod_mc
el papel del culo con letras
1 K 18
#3 Leon_Bocanegra
The Objetive, bulo.
3 K 4
#5 Martillo_de_Herejes
#3 ¿El qué es un bulo? ¿El que haya sido citado a declarar? ¿El que se haya negado a declarar? ¿El que la Fiscalía descarte la prisión (de quién depende la Fiscalía? Pues eso...)?
0 K 7
Torrezzno #6 Torrezzno
#3 Hay que ser más objetivo, nunca mejor dicho. Es noticia nacional, está en todos lados  media
0 K 20

menéame