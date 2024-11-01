Koldo desvela en el Supremo el pacto que le ofreció el PP para que colaborara "mintiendo y engañando a los españoles"

En el marco de la investigación que está abierta en el Tribunal Supremo con el juicio del ‘caso mascarillas’ por la presunta adquisición irregular de estas durante la pandemia, este miércoles quien fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha defendido ante los magistrados que el Partido Popular (PP) le ofreció un pacto para que colabarara "mintiendo y engañando a todos los españoles", a la vez que ha asegurado que se ha "matado a trabajar", ha negado recibir "ninguna dádiva" y se ha presentado como un "humilde trabajador".