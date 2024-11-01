edición general
5 meneos
119 clics
El Kit Digital promete digitalizar a PYMES y autónomos y “regalarles” un MacBook Air

El Kit Digital promete digitalizar a PYMES y autónomos y “regalarles” un MacBook Air

El Kit Digital promete digitalizar a PYMES y autónomos y “regalarles” un MacBook Air. Hay mucha letra pequeña.

| etiquetas: tecnología , pymes , ayudas
4 1 1 K 43 tecnología
9 comentarios
4 1 1 K 43 tecnología
#1 pirat *
Yo no pago impuestos para esto y menos para enriquecer a compañías que además no tributan aquí , ni de lejos, lo que les corresponería.
Hay que ser palurdo, pijo, incoherente,,,
1 K 19
#2 Potion
#1 Lo peor es que yo he trabajado en ese sector, el desarrollo de páginas y demás. Para poder ser agente digitalizador hay que facturar muchísimo.
Te lo resumo: le quitan el dinero a los pobres para dárselo a los menos pobres para que hagan páginas de m, pagadas a precio de oro, que no son rentables ni nadie pidió.

Y encima el artículo está mal escrito y es falso porque hace 2 fullerias: 1. Calcula mal las bases de IVA y 2. Imputa todo el IVA del gasto al MAcbook y no a la web también, si que se pueden comprar un macbook usando la subvención y solo pagando una ínfima parte del mismo.
0 K 11
#4 osmond
#1 estoy de acuerdo a que esto es una tomadura de pelo, pero no entiendo a quién va dirigido tu odio.
Supongo que al gobierno español, que es el que ha decidido darle ese uso a las ayudas de la UE.
0 K 7
#6 Tailgunner
#1 yo tampoco pago impuestos para que nazionalistas vascocatalanes vivan de ellos y me tengo que joder...
1 K 5
#9 archiputoamo
#6 buah se te cayó la pastilla! Nazis vasco catalanes es que te tienes que reír
0 K 9
Javi_Pina #8 Javi_Pina
#1 calla y toma tu Macbook
0 K 10
#5 Troglobyte
No acabo de entender muy bien de qué se queja el artículo. La ayuda es fantástica y no hay trampa ni cartón, siempre que trabajes con un proveedor de confianza. El IVA es como en cualquier otra compra que haces como autónomo o empresa: lo pagas y luego te lo desgravas en el modelo 303 trimestral, sin más.

En el texto también hay un error: no es que tengas que pagar un 15% del valor del ordenador al acabar el año. Cada agente digitalizador fija el precio de cesión, con un máximo del 15%. En mi…   » ver todo el comentario
1 K 13
manzitor #3 manzitor
Lo que a mí han ofrecido con el kit digital no es exactamente eso. Vodafone me ofrece un portátil equivalente a 1000 euros, entre los que podría estar un modelo de MacBook. Yo he elegido Lenovo.
0 K 12
#7 Tailgunner
y que has elegido de lo otro: página web, seo,...?
0 K 6

menéame