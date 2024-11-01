·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10693
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8360
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7724
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5915
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
4645
clics
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
más votadas
507
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
517
El presidente de AENA responde al PP sobre la subida de tasas: "Creo que no saben que son los creadores de esa ley"
561
¿Por qué no se hace lo mismo con los deportistas israelíes que con los rusos? El doble rasero y el refugio de las federaciones europeas
617
Petición a la FIFA: Fuera Israel del Mundial
329
Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
119
clics
El Kit Digital promete digitalizar a PYMES y autónomos y “regalarles” un MacBook Air
El Kit Digital promete digitalizar a PYMES y autónomos y “regalarles” un MacBook Air. Hay mucha letra pequeña.
|
etiquetas
:
tecnología
,
pymes
,
ayudas
4
1
1
K
43
tecnología
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
43
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pirat
*
Yo no pago impuestos para esto y menos para enriquecer a compañías que además no tributan aquí , ni de lejos, lo que les corresponería.
Hay que ser palurdo, pijo, incoherente,,,
1
K
19
#2
Potion
#1
Lo peor es que yo he trabajado en ese sector, el desarrollo de páginas y demás. Para poder ser agente digitalizador hay que facturar muchísimo.
Te lo resumo: le quitan el dinero a los pobres para dárselo a los menos pobres para que hagan páginas de m, pagadas a precio de oro, que no son rentables ni nadie pidió.
Y encima el artículo está mal escrito y es falso porque hace 2 fullerias: 1. Calcula mal las bases de IVA y 2. Imputa todo el IVA del gasto al MAcbook y no a la web también, si que se pueden comprar un macbook usando la subvención y solo pagando una ínfima parte del mismo.
0
K
11
#4
osmond
#1
estoy de acuerdo a que esto es una tomadura de pelo, pero no entiendo a quién va dirigido tu odio.
Supongo que al gobierno español, que es el que ha decidido darle ese uso a las ayudas de la UE.
0
K
7
#6
Tailgunner
#1
yo tampoco pago impuestos para que nazionalistas vascocatalanes vivan de ellos y me tengo que joder...
1
K
5
#9
archiputoamo
#6
buah se te cayó la pastilla! Nazis vasco catalanes es que te tienes que reír
0
K
9
#8
Javi_Pina
#1
calla y toma tu Macbook
0
K
10
#5
Troglobyte
No acabo de entender muy bien de qué se queja el artículo. La ayuda es fantástica y no hay trampa ni cartón, siempre que trabajes con un proveedor de confianza. El IVA es como en cualquier otra compra que haces como autónomo o empresa: lo pagas y luego te lo desgravas en el modelo 303 trimestral, sin más.
En el texto también hay un error: no es que tengas que pagar un 15% del valor del ordenador al acabar el año. Cada agente digitalizador fija el precio de cesión, con un máximo del 15%. En mi…
» ver todo el comentario
1
K
13
#3
manzitor
Lo que a mí han ofrecido con el kit digital no es exactamente eso. Vodafone me ofrece un portátil equivalente a 1000 euros, entre los que podría estar un modelo de MacBook. Yo he elegido Lenovo.
0
K
12
#7
Tailgunner
y que has elegido de lo otro: página web, seo,...?
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay que ser palurdo, pijo, incoherente,,,
Te lo resumo: le quitan el dinero a los pobres para dárselo a los menos pobres para que hagan páginas de m, pagadas a precio de oro, que no son rentables ni nadie pidió.
Y encima el artículo está mal escrito y es falso porque hace 2 fullerias: 1. Calcula mal las bases de IVA y 2. Imputa todo el IVA del gasto al MAcbook y no a la web también, si que se pueden comprar un macbook usando la subvención y solo pagando una ínfima parte del mismo.
Supongo que al gobierno español, que es el que ha decidido darle ese uso a las ayudas de la UE.
En el texto también hay un error: no es que tengas que pagar un 15% del valor del ordenador al acabar el año. Cada agente digitalizador fija el precio de cesión, con un máximo del 15%. En mi… » ver todo el comentario