Kingston activa la alarma: “El coste de la memoria NAND ha subido un 250%, en 2026 subirá más, nunca hemos visto algo así en 29 años de historia»

Lo que Kingston ha puesto sobre la mesa a través de Cameron Randle (Data Center SSD Business Manager de la compañía) no es un aviso más sobre subidas de precios, es una radiografía cruda de un mercado que ya ha cruzado un punto de no retorno. Según Kingston, la memoria NAND Flash ha tenido un aumento del +250% en su coste frente a Q1 2025, dejando entre medias la recomendación explícita de comprar ya y una advertencia clara de que 2026 seguirá restringido y será más duro.