Kingston activa la alarma: “El coste de la memoria NAND ha subido un 250%, en 2026 subirá más, nunca hemos visto algo así en 29 años de historia»

Kingston activa la alarma: “El coste de la memoria NAND ha subido un 250%, en 2026 subirá más, nunca hemos visto algo así en 29 años de historia»

Lo que Kingston ha puesto sobre la mesa a través de Cameron Randle (Data Center SSD Business Manager de la compañía) no es un aviso más sobre subidas de precios, es una radiografía cruda de un mercado que ya ha cruzado un punto de no retorno. Según Kingston, la memoria NAND Flash ha tenido un aumento del +250% en su coste frente a Q1 2025, dejando entre medias la recomendación explícita de comprar ya y una advertencia clara de que 2026 seguirá restringido y será más duro.

25 comentarios
manbobi #1 manbobi
Nunca ha subido tanto desde que tenemos memoria.
21 K 230
mr_b #2 mr_b
Estas subidas no son fruto de la mano invisible o fruto de las dinámicas de la economía, no, estas subidas son decisiones deliberas y perfectamente conscientes de las empresas fabricantes de memoria (o de cualquier otra cosa) ante la previsión del incremento de ganancias debido a la alta demanda.

Los precios no suben por arte de magia, suben porque alguien así lo decide siguiendo la dinámica del capitalismo de maximizar los beneficios a costa de lo que sea. Les da igual colapsar el mercado mientras ellos ganen más dinero.
3 K 30
#3 Hynkel
#2 Luego pasará como con las criptos, se pasará la moda, y a comerse el stock con patatas.
1 K 19
#6 chavi
#3 El estado proveerá...
0 K 12
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#3

El tema es cuando pase eso. Mientras, a joderse.
0 K 18
Mildranx #22 Mildranx
#3 En este caso no pq ya esta vendido a las empresas de ia, de ahi el problema...
1 K 23
#4 exeware
#2 por que claro... el hecho de que los modelos de IA chupen memoria a dolor es pura coincidencia... que valiente es la ignorancia
3 K 44
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

No que es requieran mucha ... es que se la han quedado TODA LA QUE SE VA A FABRICAR hasta 2027.
1 K 31
pingON #9 pingON
#7 eso llevará a un colapso de toda la electrónica de consumo, ante la imposibilidad de incorporar ram a precios razonables ...
0 K 15
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#9

Veremos que pasa, pero la opinión generalizada es que el próximo año habrá que pagar un sobrecoste por los ordenadores, móviles, tablet, SSD y todo lo que tenga RAM o NAND. Y creo que así va a ser.
0 K 18
#10 exeware
#5 goto #4
0 K 10
#14 chavi
#4 Eso hace subir los costes o los baja ?
0 K 12
#15 exeware
#14 ?¿?¿ hace subir los precios mas bien, es decir el coste para el comprador
0 K 10
#17 chavi
#15 Es que el que se está quejando es el fabricante.... xD xD
0 K 12
#20 exeware *
#17 lo que yo digo la ignorancia es super valiente. Te consta que fabrica todo? que no son Samsung, Hynix y micron los que le venden los chips que hay en las memorias??? chips que todo el mundo necesita y por eso estan tan caros??? hasta el titular lo dice la memoria nand LA COMPRAN
1 K 23
Mildranx #21 Mildranx
#2 En este caso no es por eso. Simplemente aproximadamente el 60% de la producción ha sido reservada por openia. y el resto se han apresurado a hacer acopio, y han dejado lo disponible para consumo bajo minimos...
1 K 23
#23 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Otro que no se ha enterado que la demanda por parte de la IA es tan fuerte que ya han comprado toda la producción de próximo año y parte del siguiente.

No hay una mano invisible, se conoce a los compradores
0 K 13
#25 lordban *
#2 Los precios suben porque hay más demanda que oferta, y la subida de precio es la que es hasta que desaparece suficiente demanda por el encarecimiento para que se iguale a la oferta. De hecho el precio inicial venía dado por mismo, el adecuado que casara demanda con oferta. Tras la subida de demanda y de precio el beneficio adicional se puede invertir en más fábricas para producir más.

Aquí el problema es más básico ¿Debe la demanda de nand para algo ocioso como IA generativa de películas…   » ver todo el comentario
0 K 7
ronko #11 ronko
Yo aquí veo un poco de pescadilla que se muerde la cola, la IA entre otras cosas querrán que la use la gente, pero si la mayoría de la gente no compra hardware por estar caro y los que puedan lo estiren el viejo, nadie compra hardware para IA, ni para nada (hablo del lado cliente).
1 K 26
#5 chavi
Y por qué?
0 K 12
Findeton #19 Findeton
#5 Leí que Sam Altman/Open AI está acaparando los wafers que se usan para hacer estas memorias. No sé si es por eso.
0 K 13
#16 Desolate
A lo mejor está lo de las tierras raras por detrás...
0 K 7
#18 Nuisaint
Yo tenía pensado hacer varias compras, pero visto los visto lo voy a aplazar al menos un año y medio, porque desde luego que no les voy a pagar la fiesta voluntariamente
0 K 7

