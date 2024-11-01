Kingston activa la alarma: “El coste de la memoria NAND ha subido un 250%, en 2026 subirá más, nunca hemos visto algo así en 29 años de historia»

Lo que Kingston ha puesto sobre la mesa a través de Cameron Randle (Data Center SSD Business Manager de la compañía) no es un aviso más sobre subidas de precios, es una radiografía cruda de un mercado que ya ha cruzado un punto de no retorno. Según Kingston, la memoria NAND Flash ha tenido un aumento del +250% en su coste frente a Q1 2025, dejando entre medias la recomendación explícita de comprar ya y una advertencia clara de que 2026 seguirá restringido y será más duro.
Los precios no suben por arte de magia, suben porque alguien así lo decide siguiendo la dinámica del capitalismo de maximizar los beneficios a costa de lo que sea. Les da igual colapsar el mercado mientras ellos ganen más dinero.
El tema es cuando pase eso. Mientras, a joderse.
No que es requieran mucha ... es que se la han quedado TODA LA QUE SE VA A FABRICAR hasta 2027.
Veremos que pasa, pero la opinión generalizada es que el próximo año habrá que pagar un sobrecoste por los ordenadores, móviles, tablet, SSD y todo lo que tenga RAM o NAND. Y creo que así va a ser.
No hay una mano invisible, se conoce a los compradores
