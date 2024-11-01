Kimmel: «Un momento, ¿Trump acaba de hacer un chiste sobre su muerte? [ENG]  

En su último monólogo, Kimmel mostró un clip de Trump, que al dar la bienvenida al rey Carlos III señaló que sus padres estuvieron casados durante 63 años y le dijo a la primera dama que él no vivirá lo suficiente como para que ellos superen esa cifra. “Es un récord que no podremos igualar, cariño”, dijo Trump. Respondiendo Kimmel: «Un momento, ¿acaba de hacer un chiste sobre su muerte? ¡Solo Donald Trump exigiría que me despidieran por hacer un chiste sobre su edad, y luego, un día después, salir y hacer un chiste sobre su propia edad!»