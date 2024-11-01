Trump quiere que despidan a Jimmy Kimmel por el “despreciable” chiste sobre Melania Trump como viuda [ENG]

Donald Trump vuelve a cargar contra Jimmy Kimmel, esta vez exigiendo que despidan al cómico por una parodia de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que el presidente pareció sugerir que presagiaba el incidente de seguridad que llevó a una evacuación durante el propio evento. La semana pasada, Kimmel presentó su propia gala “alternativa” en Jimmy Kimmel Live, en la que ofreció un “monólogo” ante un público falso que incluía a Trump y a la primera dama Melania Trump.