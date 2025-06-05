Kim Jong-un exhibió un submarino en construcción y aseguró que lo dotará con armas nucleares

La Agencia Central de Noticias de Corea, medio oficial de Corea del Norte, informó que Kim visitó un astillero para inspeccionar la construcción de lo que el Norte describe como un submarino de propulsión nuclear de 8.700 toneladas, que el líder ha calificado de paso crucial en la modernización y el armamento nuclear de la marina norcoreana. El Norte ha indicado que planea armar el submarino con armas nucleares, denominándolo “submarino estratégico de misiles guiados” o “submarino estratégico de ataque nuclear”.
O incluso ni eso, se sumergen!