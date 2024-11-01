Kerry: Netanyahu presionó a varios presidentes estadounidenses para que atacaran Irán; solo Trump aceptó [Eng]

El exsecretario de Estado estadounidense John Kerry reveló que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu presionó insistentemente a los presidentes estadounidenses para que lanzaran ataques militares contra Irán, pero solo Donald Trump finalmente accedió. En declaraciones al programa “The Briefing with Jen Psaki” el viernes, Kerry afirmó haber participado en varias conversaciones con Netanyahu y que “él quería que atacáramos”.
