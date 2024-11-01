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KAN vuelve a generar polémica en Eurovisión

KAN vuelve a generar polémica en Eurovisión

Las representantes croatas LELEK han reaccionado públicamente una publicación compartida por la televisión pública israelí KAN durante la retransmisión de la primera semifinal de Eurovisión 2026. El grupo ha compartido una historia en Instagram en la que expresa su malestar por el contenido difundido por la cadena israelí, al que califican de ofensivo hacia su actuación y el mensaje cultural detrás de ella. «Estamos perturbadas por los comentarios realizados por la televisión israelí KAN, en los que se burlaban de nuestra cultura"

| etiquetas: kar , israel , croacia , eurovision
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8 comentarios
6 1 1 K 83 actualidad
#3 DenisseJoel
Vas a una fiesta con nazis, ofreciéndote a limpiar la sangre de sus uniformes, y lloras porque te han mirado mal.
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#4 Alcalino
#3 exacto, estaban avisados de dónde se metían
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pitercio #7 pitercio *
Yo recuerdo la máxima de que si en una mesa hay 10 nazis y un comensal que no dice nada, en esa mesa hay 11 nazis.
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makinavaja #5 makinavaja
Es su festival, para eso lo pagan ellos, y lógicamente se lo follan como quieren... xD xD xD
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
El que con genocidas se acuesta pringao en sangre se levanta
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johel #1 johel *
Normal, cuando invitas a un sionazi lo suyo es que haga comentarios supremacistas.
Visto el percal cualquier dia hacen un chiste de ceniceros...  media
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#8 solojavi
¿Quien ha escrito eso? "reaccionado públicamente una publicación compartida por la televisión pública israelí"
Parece un trabalenguas xD
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#2 Sacapuntas
Yo les echaba ya.
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menéame