KAN vuelve a generar polémica en Eurovisión

Las representantes croatas LELEK han reaccionado públicamente una publicación compartida por la televisión pública israelí KAN durante la retransmisión de la primera semifinal de Eurovisión 2026. El grupo ha compartido una historia en Instagram en la que expresa su malestar por el contenido difundido por la cadena israelí, al que califican de ofensivo hacia su actuación y el mensaje cultural detrás de ella. «Estamos perturbadas por los comentarios realizados por la televisión israelí KAN, en los que se burlaban de nuestra cultura"