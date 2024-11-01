edición general
Juzgado el padre de Rosa Peral por supuestamente mentir en el juicio contra su hija para intentar exculparla

El hombre dijo que había visto a la víctima un día después de su muerte, por lo que se expone a un año y cuatro meses de prisión.

Alakrán_ #1 Alakrán_
Un padre haciendo de padre.
#2 tromperri
¿Pero MAR puede mentir sin consecuencias en sede judicial?
La justos no parece ser igual para todos…
comadrejo #4 comadrejo *
#2 Parece desconocer las diferencias de grosor entre los extremos de la vara de medir judicial. :troll: :troll: :troll:
alcama #3 alcama
Hay gente que todavía ve a Elvis por la calle
