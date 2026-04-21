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La Justicia de la UE determina que la ley anti-LGTBI de Hungría viola los valores de la Unión
Es la primera vez que el TJUE condena a un Estado por atentar contra los principios fundacionales de los Veintisiete.
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#1
angar300
¿Valores de la Unión? ¿Que todavía le quedan valores, después de todo lo que estamos viendo en Gaza, Cisjordania, Líbano, Irán,...? ¿Después de todo lo que vimos en los Balcanes o en Libia...? Menudos valores...
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#6
javibaz
¿Qué valores? ¿Los de no criticar a Israel por el genocidio de Gaza?
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#2
Yonny
Otro fascista destrozado por la justicia.
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#3
IvanDrago
¿Y qué van a hacer al respecto?
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#4
Leon_Bocanegra
*
#3
van a emitir un duro comunicado.
Que digo duro? Durísimo!
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#5
Mark_
#4
y apretar fuerte fuerte los puñitos.
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#7
bibubibu
¿Que valores dice la UE que tiene?, porque yo nos los veo por ningún lado. Paripé de noticia para dar el cante.
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