La Justicia rechaza el intento del PP de tumbar la resolución de la Oficina de Conflictos, que no vio motivos de abstención de Sánchez en el rescate de Air Europa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado, en una resolución unánime firmada por los cinco magistrados de la causa, el intento del PP de anular el dictamen de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que descartó la existencia de motivos de abstención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acuerdo para conceder un préstamo en pandemia a la aerolínea Air Europa, por las posibles relaciones profesionales de su esposa, Begoña Gómez, con filiales de la compañía.