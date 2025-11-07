edición general
8 meneos
16 clics
La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La negativa de la Audiencia Provincial de Madrid priva a los descendientes de la familia Eloisa de la posibilidad de reconstruir formalmente el lazo perdido con España.

| etiquetas: sefardíes , españa , nacionalidad , reyes católicos , expulsiones , legalida
7 1 2 K 96 actualidad
6 comentarios
7 1 2 K 96 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
Traducción: la administración rechaza una petición que no cumple el requisito probatorio
4 K 74
#1 encurtido
Seamos serios, pretender reparar actos de hace 5 siglos con medidas que tienen implicaciones legales en la actualidad es demencial.

Nuestro problema es que nos tomamos las cosas en serio. Debemos aprender de los anglosajones con actuaciones "estoy en plan la megahostia de putoarrepentido por matar tantos indios" y zanjar el tema sin la menor repercusión.
2 K 43
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 Es que es para partirse el ojete:

- "si tus ancestros fueron expulsados de España hace 500 y pico años, te regalamos la nacionalidad española".
- Ok, mis ancestros fueron expulsados de España hace 500 años, dame mi DNI y mi pasaporte.
- "Perfecto. Demuéstralo con documentación legal verificable para que podamos proceder"
- :-| ¬¬
- :troll: :-D

Serán fachas, pero los juristas españoles tienen un sentido del humor finísimo, mucho mejor que el famoso británico, jajajaja

Los Reyes Católicos... hay que joderse xD
0 K 16
Andreham #4 Andreham
La noticia debería de ser que te pueden dar la nacionalidad porque hace medio MILENIO un antepasado tuyo fue expulsado del país.

Que se la den por cumplir cualquiera de los otros montones de opciones que hay, esa es una gilipollez.
1 K 27
Torrezzno #3 Torrezzno
Buena suerte con eso. A mi padre le gusta la genealogía y de 1800 y pico hacia atrás ya es prácticamente imposible. Toca ir registros eclesiásticos y la mayoría están perdidos. Su mejor opción es buscar ayuda en los mormones que son los que mas controlan del tema. La razón es que bautizan a los muertos, bautizando a todos tus ancestros les aseguras un bien sitio en el cielo mormón
0 K 20
ElBeaver #6 ElBeaver
La administración es ahora anti judía , luego le dan la ciudadanía a cualquiera que llegue aquí ilegal y ni siquiera quiere integrarse
0 K 7

menéame