La justicia obliga a Cartes a mantener abierto el centro de acogida de menores migrantes tras suspender la orden de la alcaldesa

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha estimado la petición del Gobierno de Cantabria (PP) de suspender cautelarmente la orden por la que la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE) ordenaba la "paralización inmediata" del centro de acogida para menores migrantes habilitado en el municipio.
| etiquetas: justicia , cartes psoe , menas , menores , lorena cueto
