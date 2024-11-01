edición general
La justicia obliga a Cartes a mantener abierto el centro de acogida de menores migrantes tras suspender la orden de la alcaldesa

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha estimado la petición del Gobierno de Cantabria (PP) de suspender cautelarmente la orden por la que la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE) ordenaba la "paralización inmediata" del centro de acogida para menores migrantes habilitado en el municipio.

Battlestar #2 Battlestar
Pregunto, por qué estos centros se montan el pueblos con 5000 habitantes o incluso menos, donde el impacto que va a tener sobre la población es mucho mayor que ponerlos en otros lugares?

O en barrios humildes del extrarradio donde se van a encontrar el hambre con las ganas de comer y tienden a provocar tensiones?

¿No merecería la pena crearlos en poblaciones grandes, preferiblemente en barrios nuevos con buena comunicación y servicios y espacios de ocio, cultura y buenos centros para…   » ver todo el comentario
#3 chochis
#2 Cartes está a 10 minutos de Torrelavega, es un barrio dormitorio/pueblo bastante decente para vivir.
