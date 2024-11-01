edición general
El PSOE respalda a la alcaldesa de Cartes y descarta medidas disciplinarias por su rechazo al centro de menores extranjeros no acompañados

Pedro Casares, secretario general del PSOE y delegado del gobierno en Cantabria ha mantenido su confianza en Lorena Cueto (PSOE), alcaldesa de Cartes, pese a que su compañera de filas había calificado de “castigo” la instalación de un centro de menores extranjeros en su pueblo y en las últimas horas ha iniciado un procedimiento administrativo para paralizar la puesta en marcha de este hogar de emergencia, amenazando incluso con el desalojo y el corte de los suministros básicos.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Esto se debe votar. Si los vecinos no quieren que se respete su voluntad.
1 K 24
Febrero2034 #3 Febrero2034
Pero si es bueno, según el gobierno.
No entiendo q se nieguen a algo q su partido dice q es bueno
1 K 18
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#3 Debe ser tan bueno, tan bueno que lo van a poner en su barrio...
1 K 25
#4 Juanjolo
A disfrutar lo votado  media
1 K 17
#6 tierramar
En Vitoria, PSOE ha impuesto en contra de la opinion de los vecinos el mayor macrocentro de menas de España.
0 K 9

