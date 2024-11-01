El PSOE respalda a la alcaldesa de Cartes y descarta medidas disciplinarias por su rechazo al centro de menores extranjeros no acompañados

Pedro Casares, secretario general del PSOE y delegado del gobierno en Cantabria ha mantenido su confianza en Lorena Cueto (PSOE), alcaldesa de Cartes, pese a que su compañera de filas había calificado de “castigo” la instalación de un centro de menores extranjeros en su pueblo y en las últimas horas ha iniciado un procedimiento administrativo para paralizar la puesta en marcha de este hogar de emergencia, amenazando incluso con el desalojo y el corte de los suministros básicos.