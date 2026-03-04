edición general
La Justicia española cita al CEO de Cloudflare investigado por piratería de partidos de La Liga

Supone la primera citación judicial en España a una compañía tecnológica de EE. UU. por delitos contra la propiedad intelectual Ref: www.meneame.net/story/cloudflare-lleva-tribunal-constitucional-bloqueo

pitercio #6 pitercio
Nosotros vendemos canutos, señoría. Ponemos un canuto, como el Canal de Isabel II y por ahí sale suministro para viviendas de jueces y juzgados. El pantano del que viene es la Internet. No podemos impedir que quien quiera abra el grifo. También es necesaria electricidad para ver el jurmbo y no se corta el acceso general al suministro eléctrico, todavía.
#1 sarri
El Pentágono informa de que el USS Gerald Ford se dirige hacia las costas españolas en un intento de pacificar el Mediterráneo occidental...
kumo #2 kumo
Yo creo que en vez de esa basura de género que pretendía la Pam que aprendiesen los jueces, deberían darles unas clases de tecnología moderna.
kumo #7 kumo
Usuario pone un comentario. #2 -> Te acuerdas continuamente de eso.

Venga, que sí, campeón. Vuelve a tu café, anda.

#3 Dónde está el calzador? Algunos políticos tienen (en este caso, tenía) una evidente desconexión con la realidad. Y se da el caso de que en materia tecnológica hemos visto ya varios casos similares. Ergo, de necesitar formación, sería necesario en esto y no en algo motivado ideológicamente por alguna sentencia adversa.
Pablosky #4 Pablosky
#2 vaya obsesión, te ha debido molestar mucho para que te acuerdes continuamente.
jonolulu #5 jonolulu
#4 Lo suyo es la ideología de género, pero de género tonto
uyquefrio #8 uyquefrio
Hace ya varios años vi el documental TPB AFK. La secuencia en la que le tratan de explica al juez tecnologías y conceptos técnicos me ha venido a la cabeza con todo esto... xD
