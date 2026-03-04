·
17
meneos
20
clics
La Justicia española cita al CEO de Cloudflare investigado por piratería de partidos de La Liga
Supone la primera citación judicial en España a una compañía tecnológica de EE. UU. por delitos contra la propiedad intelectual Ref:
www.meneame.net/story/cloudflare-lleva-tribunal-constitucional-bloqueo
|
etiquetas
:
cloudfare
,
laliga
,
ceo
14
3
0
K
166
tecnología
8 comentarios
#6
pitercio
Nosotros vendemos canutos, señoría. Ponemos un canuto, como el Canal de Isabel II y por ahí sale suministro para viviendas de jueces y juzgados. El pantano del que viene es la Internet. No podemos impedir que quien quiera abra el grifo. También es necesaria electricidad para ver el jurmbo y no se corta el acceso general al suministro eléctrico, todavía.
2
K
42
#1
sarri
El Pentágono informa de que el USS Gerald Ford se dirige hacia las costas españolas en un intento de pacificar el Mediterráneo occidental...
1
K
33
#2
kumo
Yo creo que en vez de esa basura de género que pretendía la Pam que aprendiesen los jueces, deberían darles unas clases de tecnología moderna.
3
K
23
#3
Wolfgang
#2
tome
3
K
66
#7
kumo
Usuario pone un comentario.
#2
->
Te acuerdas continuamente de eso
.
Venga, que sí, campeón. Vuelve a tu café, anda.
#3
Dónde está el calzador? Algunos políticos tienen (en este caso, tenía) una evidente desconexión con la realidad. Y se da el caso de que en materia tecnológica hemos visto ya varios casos similares. Ergo, de necesitar formación, sería necesario en esto y no en algo motivado ideológicamente por alguna sentencia adversa.
0
K
10
#4
Pablosky
#2
vaya obsesión, te ha debido molestar mucho para que te acuerdes continuamente.
2
K
51
#5
jonolulu
#4
Lo suyo es la ideología de género, pero de género tonto
1
K
6
#8
uyquefrio
Hace ya varios años vi el documental TPB AFK. La secuencia en la que le tratan de explica al juez tecnologías y conceptos técnicos me ha venido a la cabeza con todo esto...
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
