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La Justicia concede a una mujer divorciada una pensión vitalicia de 600 euros al mes y 80.000 euros de compensación tras 32 años dedicados al cuidado del hogar

La Justicia concede a una mujer divorciada una pensión vitalicia de 600 euros al mes y 80.000 euros de compensación tras 32 años dedicados al cuidado del hogar

La situación de la demandante se agravó tras la separación de su marido, cuando, con 57 años, solo pudo reincorporarse al mundo laboral en el sector de la hostelería. (...) La sentencia acredita que la mujer asumió la gestión integral del hogar de manera “exclusiva y excluyente”, incluyendo el cuidado de los dos nietos del marido, que residieron con la pareja durante varios años. (...) El tribunal también concluye que el marido asumió los gastos económicos del hogar durante la convivencia.

| etiquetas: sentencias , pensiones
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5 comentarios
3 0 0 K 32 actualidad
Connect #3 Connect
Hace muchos años el padre iba a por tabaco y no volvía más, Por aquella época cuando se separaba el matrimonio con hijos, la mujer se quedaba en la casa, cobraba una compensatoria (porque muchas mujeres no trabajaban) y una paga por manutención de los niños. Total, que al ya exmarido le salía más a cuenta desaparecer que quedarse. Al principio solo tenían que cambiar de ciudad, con el tiempo la tecnología permitió que se encontrara a la persona, así que emigraban de país.

No eran pocos los…   » ver todo el comentario
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vicvic #4 vicvic *
Antes al no existir el divorcio podías invertir en la familia y estar tranquilo después, pero ahora te pueden pasar estas cosas, por lo que lo recomendable es hacerlo todo a medias, de forma igualitària de manera que si la pareja se rompe ninguno de los dos pueda reclamar nada a nadie.

Quizás no es romántico, pero las sentencias económicas que te pueden imponer pueden arruinarte de por vida e impedir remontar.
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CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero *
#4 Muy buena imitación de Professor: ideas neandertales muy bien estructuradas y presentadas como si fueran reflexiones serias y razonables. La familia como inversión segura porque la mujer no se puede ir aunque deje de quererte o la pegues, se ha perdido romanticismo cuando las cosas se hacen a medias. Bravo.

A ver si le lee el clon de Hacendado que tenemos ahora y aprende un poco. Tome un positivo que se lo ha ganado, pero no se lo gaste todo en vino.
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taSanás #2 taSanás *
Y así amiguitos, cuando discutáis con vuestra pareja (que de identifique como mujer) si se quiere quedar en casa a cuidar a los niños mientras vosotros os partís la espalda a hacer horas para compensarlo en la economía familiar, decís que no, que luego aún encima te toca aflojar la gallina de por vida, además de haber puesto el lomo durante años

Y amiguitas, a vosotras eso no os pasará, no tengáis miedo.
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Ejemplarizante y de las que hacen feminismo. No os hacéis idea de la falta de civilización que hay por ahí, y cómo tragan y consienten las mujeres con estereotipos que les han grabado a fuego. Sin ir más lejos, tengo un amigo de mi padre, del sector de las gestorías, que se jacta sin pudor, ni rubor, incluso con alegría, de que no hace nada en casa y que se lo hace todo su mujer. Tiene cuatro hijos, y es una persona muy conectada y valorada en la ciudad. Ya sabéis que ciudad, la misma en la que puedo saber cosas de PIT.
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menéame