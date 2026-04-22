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La justicia avala la retirada del nombre del general fascista Millán Astray en Cartagena y desmonta los argumentos del recurso
El juzgado desestima el recurso de la Asociación Plataforma Patriótica Millán Astray y confirma que el cambio a Calle Alegría se ajusta a la legalidad vigente.
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#1
ingenierodepalillos
Nunca es tarde para mandar a tomar por saco al tullido mental.
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#4
perrico
#1
Tullido moral.
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#2
Cuñado
Calle Alegría
. No sólo le han quitado el nombre del medio montón de mierda éste a la calle sino que además le han puesto su antónimo. Mis dieses a quien propuso el nombre.
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#3
Cuñado
Asociación Plataforma Patriótica Millán Astray
Menudo vertedero intelectual tiene que ser eso.
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#5
osiris1975
Para cuando la de Ceuta, que cada vez que paso me dan arcadas.
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Menudo vertedero intelectual tiene que ser eso.