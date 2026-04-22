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La justicia avala la retirada del nombre del general fascista Millán Astray en Cartagena y desmonta los argumentos del recurso

La justicia avala la retirada del nombre del general fascista Millán Astray en Cartagena y desmonta los argumentos del recurso

El juzgado desestima el recurso de la Asociación Plataforma Patriótica Millán Astray y confirma que el cambio a Calle Alegría se ajusta a la legalidad vigente.

| etiquetas: cartagena , millán astray , calle
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5 comentarios
10 2 0 K 141 actualidad
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Nunca es tarde para mandar a tomar por saco al tullido mental.
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perrico #4 perrico
#1 Tullido moral.
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Cuñado #2 Cuñado
Calle Alegría. No sólo le han quitado el nombre del medio montón de mierda éste a la calle sino que además le han puesto su antónimo. Mis dieses a quien propuso el nombre.
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Cuñado #3 Cuñado
Asociación Plataforma Patriótica Millán Astray

Menudo vertedero intelectual tiene que ser eso.
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#5 osiris1975
Para cuando la de Ceuta, que cada vez que paso me dan arcadas.
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menéame