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La Justicia Argentina confirmó el decomiso y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos por valor de 480 millones de dólares

La Justicia Argentina confirmó el decomiso y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos por valor de 480 millones de dólares

La Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, confirmó por mayoría el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para comenzar a cubrir los casi 685.000 millones de pesos (unos 480 millones de dólares) por los que deben responder por la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple condena. El plazo para que los condenados respondieran venció el 13 de agosto pasado,pero las partes apelaron y el decomiso quedó empantanado hasta esta resolución que ordena su ejecución

| etiquetas: argentina , cristina kirchner , corrupción , vialidad
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8 comentarios
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Connect #3 Connect
Pues si estos eran los que son mejores que Milei, pues apañados vamos!!

480 millones de dólares!! :-O :-O Un pastizal!!
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#3 Pues sí, me pregunto qué diría @Alimac al respecto, con lo mucho que la defendía.
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#5 Juantxi
#3 Pero es una condena justa o una de lawfare, como el del vecino Lula. Porque parece más que evidente que ese dinero nunca lo tuvo.
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#5 Sinceramente, lo desconozco porque no he seguido el caso, pero una fortuna de $480 millones, hacen pensar lo peor a cualquiera.
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#7 Jacusse
claro que la tiene.
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Rixx #8 Rixx
Menuda pajarraca, no se que hicieron los Argentinos para tener que soportar estos gobiernos de mierda que van de mal en peor :palm:
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menéame