La Justicia Argentina confirmó el decomiso y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos por valor de 480 millones de dólares

La Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, confirmó por mayoría el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para comenzar a cubrir los casi 685.000 millones de pesos (unos 480 millones de dólares) por los que deben responder por la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple condena. El plazo para que los condenados respondieran venció el 13 de agosto pasado,pero las partes apelaron y el decomiso quedó empantanado hasta esta resolución que ordena su ejecución