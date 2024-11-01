edición general
La Justicia ampara los paneles de un municipio gallego que comparaban a Netanyahu y Hitler

Un juzgado de A Coruña desestima el recurso de la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra la sentencia que avalaba los carteles luminosos de Oleiros.

Jointhouse_Blues
Joder, parece que ya tenemos aquí organizaciones que blanquean el sionismo y sus crímenes a base de pleitos y acusaciones de anti semitismo. esperemos que nunca alcancen la misma influencia que ejercen en eeuu: en.wikipedia.org/wiki/Anti-Defamation_League
sotillo
#1 Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) Suena a ratas disfrazadas
#3 carraxe
#1 ¿Parece? PP y VOX son abiertamente sionistas, y la Comisión Europea también. Así como innúmeras organizaciones "no gubernamentales" de nombres judíos, sostenidas con fondos de origen desconocido, dedicadas a perseguir el apoyo a la causa palestina.
