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Junts critica que la regularización de migrantes “excluye el catalán” y se suma a PP y Vox para rechazar el decreto
El partido independentista considera que la tramitación de los papeles margina la lengua catalana y desborda a los ayuntamientos
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catalán
,
regularización
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#11
senafactual
- Oiga, señor, que me tienen en negro sin vacaciones ni descansos y me pagan por debajo del salario mínimo. Vivo hacinado con otros 12 en una nave industrial de fertilizantes porque no puedo alquilar.
- Pues te jodes, porque la web del trámite en la seguridad social no esta en catalán.
Y así todo.
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#1
tranki
Estos como el PePeBocS, a decir que no a todo (sin alternativas, claro)
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#3
JotaMcnulty
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#1
Junts dijo no a España y, por ese motivo, a los usuarios más ilustres de meneame todavía les sale semen de Puigdemont del culo. Y han pasado ya muchos años... imagina lo rellenitos que estaban
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#10
AlexGuevara
#1
A lo mejor la alternativa es que se tenga también en cuenta el catalán, lengua también oficial en Catalunya según el Estatut i la CE.
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#12
DenisseJoel
Votar a Junts-Aliança Catalana es votar a PP-Box y viceversa. Mismos perros con distintos collares.
Y tienen mayoría porque las personas decentes, en lugar de promover la educación de adultos y el pensamiento crítico, decidieron entregarse a ideologías vacías venidas de EEUU.
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#8
eltoloco
#7
que te calles ya, trol de poca monta
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#6
eltoloco
*
#5
la de gilipolleces que tiene que leer uno por aquí..
Imagino que sabes que solo se exige el catalán para trabajar en la administración pública, ¿Verdad? En la empresa privada como si hablas swahili. Además que el C2 no lo piden en ningún sitio, a lo sumo el C1 y para la mayoría basta el B2, que es básicamente chapurrear.
Anda que si tuviésemos que pedir el C2 de castellano para trabajar en Madrid se quedaría el 99% de la gente en paro..
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#7
JotaMcnulty
#6
He dicho catalán. Quien no sepa catalán que se vaya a su casa.
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#9
JotaMcnulty
*
#_8
#7
El discurso bien se lo comprábais hace unos añitos eh...
Si es que porque no te puedo insultar. Pero te garantizo que sois las personas menos inteligentes i menos listas del panorama. Sois tan tan tan poco listos que vais a arruinar al estado de las paguitas que podéis obtener.
Venga, crack. A mamarla a los indepes.
2
K
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#2
JotaMcnulty
*
Y tienen razón. El catalán queda (otra vez) relegado. Es una lengua del estado. Los inmigrantes que no sepan catalán: al carrer.
Y ojo, que no es un discurso que compre yo. Es un discurso que compró meneame ya hace tiempo en su odio enfermizo a España y su admiración y apoyo a todo el que odie España. Ni me voy a molestar en buscar los miles de comentarios que estarían a favor si se tratase de "un español no puede acceder a xxxx puesto en Catalunya si no sabe catalán". Los hay en todo meneame en los últimos 10 años.
Ya sabéis mi dicho: A mamarla!
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K
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#4
eltoloco
*
#2
¿Me puedes explicar donde está el "odio enfermizo a España" cuando se pide que se trate a todas las lenguas COOFICIALES por igual?
Porque de nuevo hay que recordar que legalmente el castellano, el catalán, el euskero, el gallego y cualquier otra lengua cooficial están a la misma altura en sus respectivos territorios, ninguna en más que otra.
Si defender lo que dice la ley es tener "odio enfermizo a España" entonces la propia ley es parte de ese odio, según vuestra lógica mononeuronal.
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#5
JotaMcnulty
#4
Yo lo respeto. Los inmigrantes que se regularicen, que se les exija el nivel C2 de catalán si quieren trabajar aquí.
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12
comentarios)
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- Pues te jodes, porque la web del trámite en la seguridad social no esta en catalán.
Y así todo.
Y tienen mayoría porque las personas decentes, en lugar de promover la educación de adultos y el pensamiento crítico, decidieron entregarse a ideologías vacías venidas de EEUU.
Imagino que sabes que solo se exige el catalán para trabajar en la administración pública, ¿Verdad? En la empresa privada como si hablas swahili. Además que el C2 no lo piden en ningún sitio, a lo sumo el C1 y para la mayoría basta el B2, que es básicamente chapurrear.
Anda que si tuviésemos que pedir el C2 de castellano para trabajar en Madrid se quedaría el 99% de la gente en paro..
Si es que porque no te puedo insultar. Pero te garantizo que sois las personas menos inteligentes i menos listas del panorama. Sois tan tan tan poco listos que vais a arruinar al estado de las paguitas que podéis obtener.
Venga, crack. A mamarla a los indepes.
Y ojo, que no es un discurso que compre yo. Es un discurso que compró meneame ya hace tiempo en su odio enfermizo a España y su admiración y apoyo a todo el que odie España. Ni me voy a molestar en buscar los miles de comentarios que estarían a favor si se tratase de "un español no puede acceder a xxxx puesto en Catalunya si no sabe catalán". Los hay en todo meneame en los últimos 10 años.
Ya sabéis mi dicho: A mamarla!
Porque de nuevo hay que recordar que legalmente el castellano, el catalán, el euskero, el gallego y cualquier otra lengua cooficial están a la misma altura en sus respectivos territorios, ninguna en más que otra.
Si defender lo que dice la ley es tener "odio enfermizo a España" entonces la propia ley es parte de ese odio, según vuestra lógica mononeuronal.