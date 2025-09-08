Junts confirma a Trabajo su rechazo a la reducción de la jornada laboral y no retirará el miércoles su enmienda a la totalidad

Fuentes del Ministerio y de Sumar confirman que, tras la última reunión de esta tarde entre la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, los de Puigdemont han trasladado su negativa de retirar su enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de la reducción de la jornada laboral. De esta manera, el próximo miércoles -una vez confirmado que Trabajo no retirará el texto del orden del día del miércoles-, el Congreso tumbará el proyecto estrella de Yolanda Díaz en su primer trámite.....