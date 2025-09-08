edición general
Junts confirma a Trabajo su rechazo a la reducción de la jornada laboral y no retirará el miércoles su enmienda a la totalidad

Fuentes del Ministerio y de Sumar confirman que, tras la última reunión de esta tarde entre la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, los de Puigdemont han trasladado su negativa de retirar su enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de la reducción de la jornada laboral. De esta manera, el próximo miércoles -una vez confirmado que Trabajo no retirará el texto del orden del día del miércoles-, el Congreso tumbará el proyecto estrella de Yolanda Díaz en su primer trámite.....

emmett_brown #1 emmett_brown
Fills de pute...
5
HeilHynkel #3 HeilHynkel
¿Alguien duda que siendo el PP y VOX isótopos de la misma mierda, si añades el componente barretina, Junts es un compuesto con base de mierda?
4
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Alguno mas se unirá a esa negativa de pequeña mejora para todos los trabajadores españoles.
0
Fotoperfecta #8 Fotoperfecta
#3 Más bien son alotrópicos de la mierda. Son matices de la misma mierda.
0
perogrullobrrr #7 perogrullobrrr
Escoria de partido. Llámese junts llámese box, llámese PP y toda la bazofia socio liberal que vota contra los intereses de los trabajadores.
2
Asimismov #6 Asimismov
Pues ya tiene mérito gobernar un país con mayoría de derechas, por manifiesta incapacidad de la derecha.
1
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Ademas de Junts también votaran en contra por lo menos PP y Vox.
0
pitercio #5 pitercio
La cara caballo saldrá a decir nosequé del seny calatuño.
0

menéame