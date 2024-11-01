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La Junta exige "respeto a los andaluces" y replica a Puente que la situación ferroviaria "no está para bromas"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz (PP), ha exigido este jueves "respeto a los andaluces", así como ha replicado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "Andalucía no está para bromas ni está para ironizar sobre la situación ferroviaria" de la comunidad. Así se ha pronunciado la consejera en una atención a medios en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) al asistir a la inauguración del carril BUS-VAO, y en respuesta a las declaraciones...

| etiquetas: adif , trenes , andalucía , málaga
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Sandman #6 Sandman
A continuación, un breve repaso de lo que el PP considera que es "respetar a los andaluces":

- Isabel García Tejerina (PP): “En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León”.
- Rafael Hernando (PP): "Hay que sacar a Andalucía del pelotón de los torpes”.
- Montserrat Nebrera (PP): Calificó el acento andaluz "de chiste".
- Esperanza Aguirre (PP) calificó las ayudas a los jornaleros…   » ver todo el comentario
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#9 lameth
Que lo digas tu, que lo primero que has hecho es un insulto referido a su físico es porque tienes muchiiisimo respeto.

Maaadre mía, y aprobaste la básica.
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JuanCarVen #12 JuanCarVen
#9 Están en campaña soltando el alpiste de odio para los suyos. Moreno Bonilla incluso se ha venido arriba y ha afirmado que si pasara algo parecido en Cataluña el gobierno se daría más prisa. Es de todos sabido que los Rodalies con su falta de inversión crónica, sus maquinistas en huelga por la falta de seguridad. El talud que cedió en Gélida y han pasado 2 meses y medio hasta solucionarlo, pero ellos quieren una solución en 2 semanas que les afecta a la Semana Santa y eso es gravísimo, los cientos de miles de usuarios afectados de forma crónica en Rodalies debe ser un problema menor.
Egoístas y egocéntricos es lo que mejor los define.
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#10 malarte
Mal has empezado pidiendo respeto mientras lo llamas Oscargután. Yo soy andaluz y a mí NO me ha faltado al respeto por asegurar que los que han tardado 7 meses en arreglar una carretera se echan las manos a la cabeza porque Adif tarde mes y medio trabajando 24-7. Quien me falta al respeto es quien me dice que no me da los resultados de una prueba de cáncer para no provocarme ansiedad.
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#11 bcn89
Increíble, alguien que pide respeto dirigiéndose al ministro como Oscargután.
Muy convincente
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Jakeukalane #3 Jakeukalane
No me cabe ninguna duda de que son ellos los que faltan al respeto a los andaluces.
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XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Respeto a los andaluces o a la basura derechosa que se merece menos respeto que las garrapatas?

Dejad de robar y hablamos de "respeto"
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CarlosGoP #7 CarlosGoP
#5 quién tiene que dejar de robar?
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FunFrock #8 FunFrock *
#7 pagar traviesas para el ministro de transporte no lo consideran robar
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FunFrock #4 FunFrock
El mejor momento del Ferrocarril Español... Pero sin bromas...
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
se tenga la ideología que se tenga, el comportamiento de Oscargután es impropio de un ministro serio y todos sabemos que si el problema estuviera en otra geografía (catalana, por ejemplo) los chistes serían C E R O... en Andalucía ya estamos servidos de lecciones de superioridad desde la meseta, especialmente de alguien de Fachadolid que no respeta a nadie!
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... que el ministro Puente ha difundido a través de un vídeo subido a redes sociales en relación a la suspensión de la conexión directa por alta velocidad entre Málaga y Madrid tras colapsar un muro en la localidad malagueña de Álora. Rocío Díaz ha aseverado que "los andaluces merecen respeto máximo, y eso es lo que siempre" exigen desde la Junta "al Gobierno de España", y, en respuesta a las declaraciones del ministro, la consejera ha pedido que "por favor no se hagan…   » ver todo el comentario
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menéame