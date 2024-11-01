La Junta exige "respeto a los andaluces" y replica a Puente que la situación ferroviaria "no está para bromas"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz (PP), ha exigido este jueves "respeto a los andaluces", así como ha replicado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "Andalucía no está para bromas ni está para ironizar sobre la situación ferroviaria" de la comunidad. Así se ha pronunciado la consejera en una atención a medios en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) al asistir a la inauguración del carril BUS-VAO, y en respuesta a las declaraciones...