La Junta exige "respeto a los andaluces" y replica a Puente que la situación ferroviaria "no está para bromas"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz (PP), ha exigido este jueves "respeto a los andaluces", así como ha replicado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "Andalucía no está para bromas ni está para ironizar sobre la situación ferroviaria" de la comunidad. Así se ha pronunciado la consejera en una atención a medios en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) al asistir a la inauguración del carril BUS-VAO, y en respuesta a las declaraciones...
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Maaadre mía, y aprobaste la básica.
Egoístas y egocéntricos es lo que mejor los define.
Muy convincente
Dejad de robar y hablamos de "respeto"