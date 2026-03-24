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La Junta de Andalucía duplicará la extensión del Parque Natural de Despeñaperros: beneficiará a especies como el lince ibérico o el águila imperial

La Junta de Andalucía duplicará la extensión del Parque Natural de Despeñaperros: beneficiará a especies como el lince ibérico o el águila imperial

El espacio natural pasaría de 7.649 hectáreas a 15.510 con la inclusión de la Cascada de la Cimbarra y de Cuencas del Río Guarrizas.

| etiquetas: despeñaperros , andalucía , medio ambiente , naturaleza
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2 comentarios
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josde #2 josde
Y al buitre corrupto del PP, también lo hace, no.
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obmultimedia #1 obmultimedia
Medidas electoralistas.
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menéame