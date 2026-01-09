Junqueras admite que la ordinalidad de la financiación sólo se cumplirá con Cataluña porque es "inaplicable" en todas las autonomías

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha admitido que el principio de ordinalidad del nuevo modelo de financiación, que estipula que una comunidad no aporte al Estado más de lo que recibe de él, sólo se aplicará en el caso de Cataluña y no en el resto."El modelo lleva al respeto de la ordinalidad en el caso de Cataluña. ¿Eso quiere decir que la ordinalidad es un principio general en el modelo y que se aplicará a todas las comunidades autónomas? No. Y la razón por la que no se aplicará es porque es inaplicable para todos", aclaró Junqueras.