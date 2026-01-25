edición general
Julian Barnes: “Me he vuelto más de izquierdas porque el centro se ha desplazado a la derecha”

Julian Barnes: “Me he vuelto más de izquierdas porque el centro se ha desplazado a la derecha”

El autor británico, de 80 años, publica 'Despedidas' y anuncia que no escribirá más libros.

#1 EISev
Todo se ha desplazado a los extremos, al menos de palabra y de gestos, y algunos nos hemos quedado huérfanos.
ezbirro #2 ezbirro
#1 La izquierda se ha moderado muchísimo, con los medios poniéndola a caldo todo el día ha cogido complejo de ser el coco y revolucionarios ya no quedan, por el otro lado involucionarios hay a patadas.
#3 Almirantecaraculo
#1 claro, la izquierda es súper radical, no te dejan discrimar a los mariquitas ni un poco.
Y hasta pretenden que tenga en cuenta si una mujer quiere o no mantener relaciones sexuales.
Extremismo mal...
#4 Feliberto
#1 Por eso en las encuestas el PCE está a la par con vox.
