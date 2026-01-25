·
Julian Barnes: "Me he vuelto más de izquierdas porque el centro se ha desplazado a la derecha"
El autor británico, de 80 años, publica 'Despedidas' y anuncia que no escribirá más libros.
Se puede leer completo en modo lectura o desde varios navegadores (brave), por ejemplo
#1
EISev
Todo se ha desplazado a los extremos, al menos de palabra y de gestos, y algunos nos hemos quedado huérfanos.
4
K
32
#2
ezbirro
#1
La izquierda se ha moderado muchísimo, con los medios poniéndola a caldo todo el día ha cogido complejo de ser el coco y revolucionarios ya no quedan, por el otro lado involucionarios hay a patadas.
4
K
59
#3
Almirantecaraculo
#1
claro, la izquierda es súper radical, no te dejan discrimar a los mariquitas ni un poco.
Y hasta pretenden que tenga en cuenta si una mujer quiere o no mantener relaciones sexuales.
Extremismo mal...
1
K
23
#4
Feliberto
#1
Por eso en las encuestas el PCE está a la par con vox.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
