A juicio por violar a su hija de tres años y aprovechar visitas a la cárcel para agredirla sexualmente

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.45 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a su hija de tres años y aprovechar las visitas a la cárcel para agredirla sexualmente. El hombre se enfrenta a 18 años de prisión por varios delitos de abuso y agresión sexual por unos hechos que se remontan al año 2018. El procesado cuenta con varios antecedentes por violencia machista y abusos sexuales.