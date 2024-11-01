edición general
A juicio por violar a su hija de tres años y aprovechar visitas a la cárcel para agredirla sexualmente

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.45 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a su hija de tres años y aprovechar las visitas a la cárcel para agredirla sexualmente. El hombre se enfrenta a 18 años de prisión por varios delitos de abuso y agresión sexual por unos hechos que se remontan al año 2018. El procesado cuenta con varios antecedentes por violencia machista y abusos sexuales.

Gry #3 Gry
Esto... ¿Quién llevaba a la niña a esas visitas? >:-(
kastanedowski #4 kastanedowski
#3 Exacto, y de la madre no se menciona nada... como si no fuera complice o no supiera nada
taSanás #1 taSanás *
sé qué la violencia no debe usarse, y nunca justificaré que se use..... pero en estos casos mis tripas me dicen que si es cierto, no me pondría triste si le pasase algo....
#2 poxemita
#1 con electricidad o productos químicos también se podría hacer.
El_Jevi #5 El_Jevi
Pocos me parecen.
