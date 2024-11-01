edición general
¿Jugar a tus juegos de PS2 en PC sin emulador? Un experimento lo intenta

Emulación vs recompilación: un proyecto experimental toma juegos de PS2 y los transforma en código C++ nativo. La promesa: ejecutar clásicos directamente en PC y mejorar resolución y rendimiento. ¿Será este el futuro del retrogaming?

#3 marcotolo
mientras pcsx2 con texturas hd y mods wide y fps,
hace que sea una delicia jugar en 4k a titulos clasicos de ps2 con texturas modernas y mas de 60fps constantes
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
Ship Of Harkinian (recompilacionde para PC de Zelda Ocarina of time) demostro hace tiempo que este enfoque promete
www.shipofharkinian.com/

- Soporte para resoluciones modernas
- Soporte para camara libre
- Packs de texturas en alta resolucion
- ...
Battlestar #1 Battlestar
Yo aún tengo una ps2 funcional
retrobird #2 retrobird
#1 Maravilla! La PS2 es sin duda una de las consolas más importantes de la historia de los videojuegos
