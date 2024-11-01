El jugador de snooker Ronnie O'Sullivan hace un break de 153 puntos, el máximo de la historia [ENG]

El jugador de snooker Ronnie O'Sullivan, 7 veces campeón del mundo hace un break de 153 puntos, el máximo de la historia. Lo ha conseguido en el World Open en Yushan en el primer frame del partido frente a Ryan Day en cuartos de final
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#2 gracias. Se lo mando al viejo que le va a encantar verlo!
Que yo sepa, puedes tener varias free ball en un frame, por lo que el break máximo sería infinito...
Me pregunto si 169 también ha sido la puntuación más alta en una partida.
Sacado de un foro de reddit:
Lee Walker vs Jimmy Robertson es el partido con la puntuación total más alta en la historia. Robertson anotó 178 puntos. 42 puntos por falta y luego un break de 136.
youtu.be/WnvaGYZ3n-k?si=3RzHKJfRiN0nH0Xg
Este señor comenzaba cuando después del instituto nuestras opciones televisivas para la merienda eran snooker y curling.
Aclaración: Me refería a Efrén Reyes, pero era otra modalidad.