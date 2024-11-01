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El jugador de snooker Ronnie O'Sullivan hace un break de 153 puntos, el máximo de la historia [ENG]

El jugador de snooker Ronnie O'Sullivan hace un break de 153 puntos, el máximo de la historia [ENG]

El jugador de snooker Ronnie O'Sullivan, 7 veces campeón del mundo hace un break de 153 puntos, el máximo de la historia. Lo ha conseguido en el World Open en Yushan en el primer frame del partido frente a Ryan Day en cuartos de final

| etiquetas: snooker , ronnie , osullivan , break , máximo , 153 , billar
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15 comentarios
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poyeur #2 poyeur
El vídeo de la partida -> www.youtube.com/watch?v=vM3QucWQygg
3 K 38
kosako #1 kosako *
Me alegro por él. Es un puto máquina. Me enganché una época al snooker por él.

#2 gracias. Se lo mando al viejo que le va a encantar verlo!
3 K 51
poyeur #4 poyeur
#1 ¡De nada! :-) En partido oficial creo que tan sólo una vez se había pasado de 147 puntos, un 148.
0 K 10
#10 Pedro_Chosco
#4 No entiendo esto: "the highest possible break is 155. This can be done when when a player is awarded a free ball"

Que yo sepa, puedes tener varias free ball en un frame, por lo que el break máximo sería infinito...
0 K 10
poyeur #11 poyeur *
#10 Un break es una tacada continua. Si fallas alguna bola y tira el contrario, sería otro break ;) Ronnie hace 153 puntos en el break, pero 169 puntos en total por las faltas cometidas por el contrario, pero esos puntos no forman parte del break
0 K 10
#12 lameth
#10 La máxima puntación en break es de 155, por cantidad de bolas y reglas. Esto se puede hacer cuando el jugador tiene una bola gratis.
0 K 10
#15 mosquis
#12 Kim Jong-un hizo 156 la única vez que jugó, dijo que era demasiado fácil.
1 K -1
wachington #8 wachington
#2 Y porqué las dos últimas rojas las ha combinado con rosa, porqué todavía podría haber hecho 155 puntos.

Me pregunto si 169 también ha sido la puntuación más alta en una partida.
0 K 12
poyeur #9 poyeur
#8 Por lo que he leído, no, pero por poco ;)

Sacado de un foro de reddit:

Lee Walker vs Jimmy Robertson es el partido con la puntuación total más alta en la historia. Robertson anotó 178 puntos. 42 puntos por falta y luego un break de 136.

youtu.be/WnvaGYZ3n-k?si=3RzHKJfRiN0nH0Xg
1 K 22
#7 Onaj
Treinta años de profesional.

Este señor comenzaba cuando después del instituto nuestras opciones televisivas para la merienda eran snooker y curling.
1 K 25
#3 Strandedandbored
Se puede decir ya que es el mejor de todos los tiempos? Hasta que aparezca uno de los muchos chinos que últimamente destacan y lo destrone.
0 K 9
#5 Forestalx
#3 Creo que nadie lo duda :-)
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poyeur #6 poyeur
#3 #5 Superar 7 campeonatos del mundo y 23 títulos de la triple corona creo que ya no lo va a lograr nadie, ni Judd Trump, Zhao Xintong, Mark Selby... ;)
1 K 20
#13 lameth
#3 Bufff. El filipino es que es muy bueno. A mi era el que más me gustaba.

Aclaración: Me refería a Efrén Reyes, pero era otra modalidad.
0 K 10
poyeur #14 poyeur
#13 Efrén Reyes en pool viene a ser el equivalente a Ronnie en snooker ;)
0 K 10

menéame