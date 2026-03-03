edición general
Una jueza de Vigo avala el veto a los animales de compañía en edificios de viviendas

¿Prohibir el acceso de animales a determinados espacios constituye, por sí mismo, una vulneración de la normativa de protección animal? Una magistrada de Vigo determina que no. Lo hace en una sentencia en la que avala el acuerdo de la comunidad de propietarios de un edificio de A Ramallosa (Nigrán) de prohibir la tenencia de animales de compañía en el inmueble. Uno de los vecinos acudió a la vía judicial para impugnar la decisión vecinal al considerar que la prohibición constituía un «abuso de derecho» y era contraria a la Ley 7/2023...

#7 Pixmac
A ver si apela y tribunales superiores le dan la razón. Mientras el perro no sea molesto no debería prohibirse que viva en el edificio.
Alakrán_ #10 Alakrán_
#7 El problema es cuando un perro es molesto y el propietario un retrasado, la única solución es la vía eterna de los tribunales.
devilinside #12 devilinside
#7 Pasa lo mismo con los "inquilinos" de los apartamentos turísticos. Todo va bien hasta que te toca la típica horda de niñatos fiesteros
#18 dromez
#7 Bueno, si hay unanimidad entre los propietarios, eso se puede prohibir, visto lo visto. Si buscas piso para vivir con tu mascota, ya sabes que hay comunidades de propietarios que no te van a admitir, es lo que hay.
#5 mcfgdbbn3
Yo no lo veo mal, pero con una condición: que solo se pueda aprobar si todos están de acuerdo y se avise al comprar el piso.
devilinside #11 devilinside
#5 No sé si has leido la noticia. Precisamente es el caso. Se adoptó en Junta Extraordinaria de la comunidad de propietarios y a instancias del padre del demandante, del que heredó la vivienda
#15 mcfgdbbn3
#11: Pues en ese caso lo mejor es vender la vivienda y comprar otra.
devilinside #17 devilinside
#15 Es lo lógico. En mi bloque no me voy a poner a alquilar una vivienda como alojamiento turístico, está prohibido por la comunidad de propietarios con la correspondiente modificación de los estatutos. Y que conste que he tenido perros en casa
Alakrán_ #4 Alakrán_
Pues esto se debería popularizar, estoy hasta los cojones de aguantar como los ladridos de perros invaden mi vivienda en España y de tener que quejarme a mí vecina de que su perro no debe decidir cuando duermo y cuando no.
Ahora en Lima, antes de ayer, ya en un edificio, una vecina iba con dos perros de tamaño importante que al cruzarse conmigo en el pasillo se pusieron a ladrar y se abalanzaron sobre mi de tal forma que le costó trabajo a la dueña sujetarlo y me soltó el clásico "No te preocupes, no hacen nada"... Su puta madre!
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Próximamente prohibirán tener niños.
#13 capitan.meneito
#9 mientras los lleves con bozal, no hay problema.
#14 dromez
Yo no veo discusión posible, la comunidad aprobó por unanimidad que no se permiten animales de compañía y así figura en sus estatutos.
Con no vivir en dicha comunidad, arreglado, ya habrá otras donde sí se permita, ¿no?
Si los propietarios deciden algo legal, de manera legal, y por unanimidad, habrá que respetarlo, digo yo.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Y se tiene que mudar??
Edheo #2 Edheo
#1 Supongo que con "echar al chucho", a los vecinos les basta...
Yo, me iría yo... pero, les dejaría algo "memorable", por hijos de puta
#3 Pixmac *
#2 Imagino que sí, si quiere vivir junto a su perro.

Siempre he leído que no podían prohibir tener un perro si el piso es de tu propiedad (no alquilado) pero según la jueza de Vigo parece que sí que pueden.
Asimismov #6 Asimismov
#2 creo que si echan a ese propietaro, se quedan con el chucho sin problemas.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#2 les harís la vida imposible yo
#16 dromez
#2 ¿Hijos de puta por qué? ¿Acaso no pueden decidir, dentro de la legalidad, cómo quieren vivir en su propiedad? ¿Los animales de compañía o las mascotas, tienen que gustar por obligación?
