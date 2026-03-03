Una jueza de Vigo avala el veto a los animales de compañía en edificios de viviendas

¿Prohibir el acceso de animales a determinados espacios constituye, por sí mismo, una vulneración de la normativa de protección animal? Una magistrada de Vigo determina que no. Lo hace en una sentencia en la que avala el acuerdo de la comunidad de propietarios de un edificio de A Ramallosa (Nigrán) de prohibir la tenencia de animales de compañía en el inmueble. Uno de los vecinos acudió a la vía judicial para impugnar la decisión vecinal al considerar que la prohibición constituía un «abuso de derecho» y era contraria a la Ley 7/2023...
| etiquetas: veto , tenencia de animales , comunidad de vecinos , impugnación , ramallosa
Ahora en Lima, antes de ayer, ya en un edificio, una vecina iba con dos perros de tamaño importante que al cruzarse conmigo en el pasillo se pusieron a ladrar y se abalanzaron sobre mi de tal forma que le costó trabajo a la dueña sujetarlo y me soltó el clásico "No te preocupes, no hacen nada"... Su puta madre!
Con no vivir en dicha comunidad, arreglado, ya habrá otras donde sí se permita, ¿no?
Si los propietarios deciden algo legal, de manera legal, y por unanimidad, habrá que respetarlo, digo yo.
Yo, me iría yo... pero, les dejaría algo "memorable", por hijos de puta
Siempre he leído que no podían prohibir tener un perro si el piso es de tu propiedad (no alquilado) pero según la jueza de Vigo parece que sí que pueden.