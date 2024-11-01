edición general
Una jueza de Sevilla otorga la custodia de una niña de seis años a su padre, investigado por abusar de ella

Una jueza de Sevilla otorga la custodia de una niña de seis años a su padre, investigado por abusar de ella

La defensa de la madre ha recurrido el cambio de custodia –dictado el pasado 26 de enero por incumplimiento del régimen de visitas– al entender que se acordó mientras existía una investigación penal en curso contra el progenitor, al que la hija había identificado como autor de lesiones en el cuello y la zona genital, según consta en hasta tres partes médicos incorporados a la causa. La defensa de la madre señaló en un primer momento que se había producido una “absoluta contradicción” entre la jurisdicción civil y la penal.

GeneWilder #3 GeneWilder
A estas alturas y después de lo que se ha visto en estos últimos tiempos, lo mejor es dejar que la Justicia siga por sus cauces.
Andreham #1 Andreham
O la jueza ve las cosas muy claras o la va a liar muchísimo.
#5 diarmait
Ojalá lo de los abusos sea un invento de la madre para conseguir la custodia.
En cualquier caso, pobre niña....
#6 Leon_Bocanegra
#5 a esto venía. Por el bien mal menor de la niña, esperemos que lo de los abusos sea inventado
#7 Tensk
#5 ¿No huele a denuncia instrumental en el proceso de separación?
#10 diarmait
#7 a ver, precisamente que la juez le haya dado la custodia igualmente a pesar de la denuncia me hace pensar que tiene muy claro que es una denuncia instrumental pero quien sabe.
#11 Tensk
#10 Es que justamente por eso lo digo. Con lo presionados que están, FCSE y jueces, para que todo sea a favor de las mujeres, el que haga esto pues o una de dos, o no tiene ni puta idea y le da igual todo, o la tía sabe que esto es una denuncia instrumental, completamente falsa, y no ha colado.
#2 Almirantecaraculo
Los médicos y su complot contra el patriarcado...
camvalf #4 camvalf *
#2 Home sin entran en la cuestión a fondo y solo con lo que se puede saber por lo que explica la noticia, "Se da la circunstancia de que, una semana después de la orden de entrega, una magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla —que investigaba los hechos desde mayo de 2025— resolvió archivar la causa penal, al considerar que no concurrían indicios suficientes para continuar con el procedimiento por los delitos de maltrato o agresión sexual denunciados." y siguiendo el hilo de tu post, Las Juezas y su complot contra el matriarcardo...
Tema complicado de tratar si sabre los datos de primera mano.
#8 Almirantecaraculo
#4 pero entonces, todo eso de que con la palabra de una mujer vas palante?
En este caso no aplica? Y si en este caso, en el cual además hay partes médicos, no es asi, puede que se esté haciendo mucho ruido e instrumentalización de las denuncias creando una atmósfera de desprotección sobre el hombre para así atacar al feminismo y con ello perpetuar el patriarcado?
Pregunto, con la mente abierta.
Hay denuncias falsas? obvio, en cualquier ley las hay.
Hay interés en que las haya? Obviamente…   » ver todo el comentario
#9 espartino
Yo sólo quiero recordar el caso de Juana la loca. Cuando la audiencia provincial de Granada resuelve el recurso de Juana y le dice que cese en su primer secuestro y devuelva a los niños (abril 2017). El niño afirma que alguien le estaba haciendo daño en el culo, no dice quien, puede ser por que no lo sabía (se le hacia dormido) o porque era tan cercano que no era capaz de decirlo.
La madre le lleva al medico varias veces antes diciendo que sufre de estreñimiento (preparando la coartada por si…   » ver todo el comentario
