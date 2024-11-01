Una jueza de Sevilla otorga la custodia de una niña de seis años a su padre, investigado por abusar de ella

La defensa de la madre ha recurrido el cambio de custodia –dictado el pasado 26 de enero por incumplimiento del régimen de visitas– al entender que se acordó mientras existía una investigación penal en curso contra el progenitor, al que la hija había identificado como autor de lesiones en el cuello y la zona genital, según consta en hasta tres partes médicos incorporados a la causa. La defensa de la madre señaló en un primer momento que se había producido una “absoluta contradicción” entre la jurisdicción civil y la penal.
| etiquetas: jueza , sevilla , custodia , padre , abusos
En cualquier caso, pobre niña....
bienmal menor de la niña, esperemos que lo de los abusos sea inventado
Tema complicado de tratar si sabre los datos de primera mano.
En este caso no aplica? Y si en este caso, en el cual además hay partes médicos, no es asi, puede que se esté haciendo mucho ruido e instrumentalización de las denuncias creando una atmósfera de desprotección sobre el hombre para así atacar al feminismo y con ello perpetuar el patriarcado?
Pregunto, con la mente abierta.
Hay denuncias falsas? obvio, en cualquier ley las hay.
Hay interés en que las haya? Obviamente… » ver todo el comentario
La madre le lleva al medico varias veces antes diciendo que sufre de estreñimiento (preparando la coartada por si… » ver todo el comentario