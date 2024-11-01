Una jueza de Madrid acepta que el firmante del 'protocolo de la vergüenza' declare como imputado desde Andorra

Carlos Mur, que ahora reside en el Principado, debe comparecer el lunes 26 en el Juzgado 23 de Madrid. Es la quinta vez que se le cita como investigado en diferentes causas y, en todas las anteriores, no llegó a declarar. Las asociaciones de familiares de las víctimas le piden que "tire de la manta" y cuente lo que sabe sobre lo ocurrido durante la pandemia en las residencias madrileñas.