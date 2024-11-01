Una jueza de Madrid acepta que el firmante del 'protocolo de la vergüenza' declare como imputado desde Andorra

Carlos Mur, que ahora reside en el Principado, debe comparecer el lunes 26 en el Juzgado 23 de Madrid. Es la quinta vez que se le cita como investigado en diferentes causas y, en todas las anteriores, no llegó a declarar. Las asociaciones de familiares de las víctimas le piden que "tire de la manta" y cuente lo que sabe sobre lo ocurrido durante la pandemia en las residencias madrileñas.
¿A la quinta irá la vencida? Mur ha sido citado hasta en cinco ocasiones para declarar como investigado, pero ninguna de ellas llegó a materializarse hasta ahora. Si finalmente comparece, será la primera vez que exponga su versión en una causa judicial en la que figura como uno de los principales imputados.