La jueza de la dana identifica a los policías que escoltaron a Mazón al Cecopi, paso previo para citarlos como testigos

La jueza de la dana ya tiene en sus manos el informe del coordinador de Seguridad Dinámica de Presidencia de la Generalitat, encargado de los escoltas del president y de los consellers. La magistrada instructora requirió el pasado 11 de diciembre a la Unidad Adscrita a la Generalitat de la Policía Nacional un informe que pedía la identificación de los escoltas de Mazón el 29 de octubre de 2024, trágica jornada de la dana que dejó 230 fallecidos.

Comentarios destacados:    
#3 poxemita
La pena es que el tema del tren no va a caer en esta jueza, si no llegariamos a saber como se llamaba el cura que bautizó a Mazon.
1 K 25
sotillo #7 sotillo
#3 Céntrate
0 K 11
#1 VFR *
Y tanto tiempo después aun no ha encontrado nada para citarlo como "imputado"? Ya se parece al Peinado
1 K 22
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 El Peinado no tiene un caso con doscientos y pico muertos mientras Begoña andaba de comida.
6 K 66
sotillo #5 sotillo
#1 Como jode lo de esta jueza, escuece, cachito a cachito está dejando un expediente digno de lo que tiene que hacer un juez , algo que Peinado nunca llegaría a hacer ni en sueños, está sacando el relato real y destapando incluso las mentiras del presidente del Partido Popular
2 K 38
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 ¿Será porque Mazón no es miembro del CECOPI y no tenga responsabilidad penal de los actos del CECOPI?

Podemos hablar de responsabilidad política, ya que es el quien nombra a la consejera, pero el no tiene responsabilidad penal de los actos de la consejera
0 K 14
Morrison #12 Morrison
#10 Simplemente es porque está aforado y la jueza de instrucción no puede imputarlo.
0 K 12
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#12 Si tuviera indicios de responsabilidad penal, en ese mismo momento tiene que elevar su causa al Supremo.
Cosa que no ha hecho.
0 K 14
Morrison #14 Morrison *
#13 Porque todavía no ha terminado la instrucción de su parte. Pero le ha invitado para declarar de forma voluntaria. Y la Audiencia Provincial de Valencia ha invitado a la jueza a continuar con la investigación.
0 K 12
Malinke #15 Malinke
#13 porque no quiere perder el caso.
Si va al Supremo la investigación flojearía bastante.
0 K 11
Morrison #11 Morrison *
#1 No puede citarlo como "imputado" ya que está aforado. Al ser diputado autonómico, solo el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) tiene competencia para investigarlo.
0 K 12
Graffin #2 Graffin
Los perritos van a ser fieles, que para eso les colgaron su medallita hace poco.
Va a tener que trabajar duro la jueza para sacar algo de ahí.
0 K 8
sotillo #6 sotillo
#2 Pues está sacando segundo a segundo toda la mierda que hicieron mientras la gente se ahogaba
0 K 11
Graffin #8 Graffin
#6 Eso es lo bueno, que está siendo tan minuciosa que es imposible que cuadren versiones inventadas.
0 K 8
#9 AlexGuevara
Son héroes, fueron condecorado por hacer su trabajo
0 K 7

