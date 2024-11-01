La jueza de la dana identifica a los policías que escoltaron a Mazón al Cecopi, paso previo para citarlos como testigos

La jueza de la dana ya tiene en sus manos el informe del coordinador de Seguridad Dinámica de Presidencia de la Generalitat, encargado de los escoltas del president y de los consellers. La magistrada instructora requirió el pasado 11 de diciembre a la Unidad Adscrita a la Generalitat de la Policía Nacional un informe que pedía la identificación de los escoltas de Mazón el 29 de octubre de 2024, trágica jornada de la dana que dejó 230 fallecidos.