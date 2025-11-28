La jueza considera “altamente improbable” que Vilaplana no escuchara las conversaciones de Mazón en El Ventorro la tarde de la dana

La jueza que investiga la gestión de la dana, que dejó 229 víctimas mortales en Valencia, descarta “por el momento” volver a citar a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la riada. No obstante, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra considera “altamente improbable” que la comunicadora no escuchara las conversaciones que Mazón mantenía esa tarde por teléfono en el restaurante El Ventorro, como manifestó la periodista cuando fue a declarar como testigo al juzgado...