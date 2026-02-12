El juez sitúa a un paso del banquillo a Ignacio Torán, el narco vinculado al ex jefe de la UDEF

Ignacio Torán, el narco que se alió con el ex jefe de la UDEF para introducir en España contenedores repletos de cocaína, está a un paso del banquillo de los acusados. El juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación contra la organización criminal internacional ha dictado este jueves el auto de procesamiento contra Torán por tráfico de drogas y blanqueo de capitales como líder de la estructura en la que también estaría implicado un pariente lejano del rey Juan Carlos, Francisco de Borbón