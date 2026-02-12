edición general
8 meneos
11 clics
El juez sitúa a un paso del banquillo a Ignacio Torán, el narco vinculado al ex jefe de la UDEF

El juez sitúa a un paso del banquillo a Ignacio Torán, el narco vinculado al ex jefe de la UDEF

Ignacio Torán, el narco que se alió con el ex jefe de la UDEF para introducir en España contenedores repletos de cocaína, está a un paso del banquillo de los acusados. El juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación contra la organización criminal internacional ha dictado este jueves el auto de procesamiento contra Torán por tráfico de drogas y blanqueo de capitales como líder de la estructura en la que también estaría implicado un pariente lejano del rey Juan Carlos, Francisco de Borbón

| etiquetas: juez , banquillo , ignacio torán , narco , oscar sanchez , borbon
7 1 0 K 89 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 89 actualidad
makinavaja #3 makinavaja
Raro es el caso de corrupción en el que no aparezca la palabra Borbón.... siguiendo la tradición histórica... :-D :-D :-D
1 K 19
Libre_albedrío #4 Libre_albedrío
Aznar no andará muy lejos, cuando se muestra íntimo del jefe delincuente de los Borbones. Hoy en día, le sumo un valor añadido, llamado Felipe González.
1 K 13
tdgwho #2 tdgwho
De quien?
0 K 10

menéame