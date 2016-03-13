La Policía sostiene que Francisco de Borbón se dedicaba a lavar dinero en África para la trama del exjefe de la UDEF

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sostiene que Francisco de Borbón usó una serie de sociedades en el país africano de Santo Tomé y Príncipe para realizar una "operativa de lavado de capitales" del dinero procedente del tráfico de cocaína por el que la Audiencia Nacional investiga, entre otros, al que fuera jefe de la UDEF Óscar Sánchez.