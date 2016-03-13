edición general
La Policía sostiene que Francisco de Borbón se dedicaba a lavar dinero en África para la trama del exjefe de la UDEF

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sostiene que Francisco de Borbón usó una serie de sociedades en el país africano de Santo Tomé y Príncipe para realizar una "operativa de lavado de capitales" del dinero procedente del tráfico de cocaína por el que la Audiencia Nacional investiga, entre otros, al que fuera jefe de la UDEF Óscar Sánchez.

Almirantecaraculo
Atado y bien atado.
sat
No hay Borbón bueno.
Wolfgang
- Ha dicho que no tiene ninguna opinión buena de la UDEF.
pichorro
Borbón, Borbón... ¿de qué me suena este apellido?
skaworld
#2 Es un tipico apellido Saudí, significa "Aquel que engatusa al bobo"
ochoceros
#2 Del caso Noos, donde salio a la luz que los DNIs del 10 al 100 (familia Borbón) estaban exentos de inspecciones fiscales en los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria.

"Pon el DNI de la infanta primero para que lo escupa el ordenador de Hacienda".

El día que se barra toda la mierda que tenemos bajo la alfombra va a ser épico.
josde
#2 De casta le viene al galgo, en este caso de apellido.
Rixx
Lo llevan en el ADN :-D
