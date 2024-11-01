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El juez Peinado insiste en llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular tras anularse su primer intento

El magistrado cita a la mujer de Pedro Sánchez y el resto de investigados el próximo 1 de abril, en plena Semana Santa, para comunicarles que el procedimiento contra ellos seguirá por esta vía

| etiquetas: peinado , begoña gómez , jurado popular
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4 comentarios
5 1 3 K 42 actualidad
#1 To_lo_loco
Ese es nuestro juez Torrente, digo Peinado. Que un jurado popular condene a este hombre, digo que juzgue a esta mujer.

Ánimo Pe, que la jubilación está cerca y la parca también.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
Peinado ¿No hace un cameo en Torrente Presidente? Iría que ni pintado de ministro de justicia con Torrente.
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#3 Barriales *
Viva España.
Este hijo de puta se merece que le hagan una figura en el museo de cera(cera de cirio pascual) de Madriz.
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menéame