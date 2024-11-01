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El juez Peinado insiste en llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular tras anularse su primer intento
El magistrado cita a la mujer de Pedro Sánchez y el resto de investigados el próximo 1 de abril, en plena Semana Santa, para comunicarles que el procedimiento contra ellos seguirá por esta vía
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:
peinado
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begoña gómez
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jurado popular
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#1
To_lo_loco
Ese es nuestro juez Torrente, digo Peinado. Que un jurado popular condene a este hombre, digo que juzgue a esta mujer.
Ánimo Pe, que la jubilación está cerca y la parca también.
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#4
HeilHynkel
Peinado ¿No hace un cameo en Torrente Presidente? Iría que ni pintado de ministro de justicia con Torrente.
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K
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#2
El_dinero_no_es_de_nadie
#0
duplicada
www.meneame.net/story/juez-peinado-insiste-via-jurado-popular-begona-g
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K
12
#3
Barriales
*
Viva España.
Este hijo de puta se merece que le hagan una figura en el museo de cera(cera de cirio pascual) de Madriz.
0
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Ánimo Pe, que la jubilación está cerca y la parca también.
Este hijo de puta se merece que le hagan una figura en el museo de cera(cera de cirio pascual) de Madriz.