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El juez Peinado insiste en la vía del jurado popular para Begoña Gómez pese a la corrección de la Audiencia Provincial

El magistrado ha citado a la mujer de Pedro Sánchez para el próximo 1 de abril

| etiquetas: juez peinado , begoña gómez , jurado popular
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4 comentarios
1 1 0 K 23 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
A ver si sobornando a un jurado popular se rasca algo...
Mientras tanto la mujer de Abascal de jajas.
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smilo #2 smilo
#1 no se hace falta sobornarlo, un jurado facha te condena a la mujer y al perro sin pruebas
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woody_alien #3 woody_alien
#1 No haca falta sobornar a nadie, un jurado suele estar conformado por gente sin formación jurídica y basta con plantearle cosas intrincadas para que se hagan la picha un lío que es lo que quiere Peinado.
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#4 ezabarte
Primero de abril:
Poisson d'avril
fool's day
:popcorn:
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menéame