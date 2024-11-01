edición general
El juez Peinado cita a tres altos cargos de Deloitte en el caso Begoña  

El magistrado ha fijado las declaraciones para las 18:00 horas, en el marco de la rama que investiga la relación de la consultora con la cátedra de la UCM. Este lunes, Juan Carlos Peinado vuelve a la carga con la instrucción sempiterna del caso Begoña. El juez ha citado como testigos a tres cargos de Deloitte para interrogarles por la relación de la consultora con la cátedra que codirigió la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid

Bapho #4 Bapho *
Creo que estamos a poco de que Peinado ponga un anuncio en periódicos y revistas pidiendo que quien tenga algo que decirle sobre Begoña, que le mande un fax a su despacho para citarle.

PD:
Si, un fax, que este señor es de otra época.
3 K 37
Yoryo #6 Yoryo
#4 El es de la época del correo certificado :-D
1 K 24
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha fijado para las 18:00 horas las declaraciones del presidente de la compañía en España, Héctor Flórez. Tras él, desfilarán otros dos responsables de la empresa, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez.
1 K 32
#3 jaramero
Que llamen a los altos cargos de iberdrola, que seguro que tenía la luz encendida durante la cátedra y PODRÍA haberse beneficiado de una cuota especial...
3 K 29
camvalf #10 camvalf
Estoy nervioso por saber cuando me citara a mi el juez ese...
2 K 29
#8 malarte
Los gitanos ya maldicen con un: “Socialista seas y te juzgue Peinado”
1 K 27
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#8 Peor seria que te juzgara Hurtado, es igual pero con mas poder.
0 K 20
El_Tio_Istvan #2 El_Tio_Istvan
Peinado o el citador en serie.
1 K 15
reivaj01 #5 reivaj01
#2 Siempre dije que la instrucción del Peinado merecía una serie de TV, pero dado el número de capítulos, encajaría más con una telenovela.
0 K 11
obmultimedia #11 obmultimedia
#2 Estamos a nada a que cite a declarar a la comadrona y medicos que le asistieron en el parto de sus hijos para comprobar que no cometió ninguna irregularidad.
0 K 11
#12 laruladelnorte
Peinado impulsó el requerimiento a la consultora porque las acusaciones populares reclamaron una batería de diligencias “a fin de posibilitar la debida concreción del eventual escrito de acusación y poder preparar el eventual juicio oral”. Todo ello forma parte de la causa contra Begoña Gómez, a quien Peinado le mantiene la presunta comisión de cinco delitos – tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación -. Variables que orbitan sobre cuatro pilares de investigación, incluyendo el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa.



El cabrón ya tiene material para tirar otro año y medio investigando... :clap:
0 K 9
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
bueno cuando se aclare y se juzge todo esto, tambien habra que pensar en los panfletos que son usados por los partidos politicos, ya sean poniendo la pezuña en el fuego como los del plural y similares y los que sueltan bulos por si cuela alguno como okdiario por la otra parte. :popcorn:
0 K 7

