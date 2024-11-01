El juez Peinado cita a tres altos cargos de Deloitte en el caso Begoña  

El magistrado ha fijado las declaraciones para las 18:00 horas, en el marco de la rama que investiga la relación de la consultora con la cátedra de la UCM. Este lunes, Juan Carlos Peinado vuelve a la carga con la instrucción sempiterna del caso Begoña. El juez ha citado como testigos a tres cargos de Deloitte para interrogarles por la relación de la consultora con la cátedra que codirigió la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid