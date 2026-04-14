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El juez imputa por prevaricación a Jácome, el alcalde de Orense

El juez imputa por prevaricación a Jácome, el alcalde de Orense

Al no pedir la compatibilidad para compaginar su sueldo exclusivo con sus actividades privadas al pleno, obligatoria según el instructor, la conducta del regidor fue “totalmente arbitraria y carente del más mínimo respaldo legal”. El magistrado cree que Jácome era “consciente de la injusticia que podría generar esa situación y del grave daño que se le causaba a las arcas municipales'. Esta causa alcanzó la vía judicial tras la denuncia de un antiguo concejal.

| etiquetas: jacome , prevaricacion , orense
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4 comentarios
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Cehona #2 Cehona
Lo va a poner mirando a Cuenca el inclicito Alcalde.
De lengua soez
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Priorat #1 Priorat
Yo lo siento. Este hombre para mí tiene nombre de colonia.
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#3 Xoche
#1 De la mala, porque apesta
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#4 Xoche *
Este monte de mierda debería de estar entre rejas hace mucho tiempo y los que lo votaron deberían hacer trabajos para la comunidad durante una buena temporada
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menéame