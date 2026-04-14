El juez imputa por prevaricación a Jácome, el alcalde de Orense

Al no pedir la compatibilidad para compaginar su sueldo exclusivo con sus actividades privadas al pleno, obligatoria según el instructor, la conducta del regidor fue “totalmente arbitraria y carente del más mínimo respaldo legal”. El magistrado cree que Jácome era “consciente de la injusticia que podría generar esa situación y del grave daño que se le causaba a las arcas municipales'. Esta causa alcanzó la vía judicial tras la denuncia de un antiguo concejal.