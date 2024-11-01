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Juez declara inconstitucionales restricciones del Pentágono a los periodistas

Juez declara inconstitucionales restricciones del Pentágono a los periodistas

Las restricciones impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, provocaron que los principales medios estadounidenses e internacionales renunciaran a sus credenciales al negarse a firmar un compromiso de cumplimiento de las nuevas reglas. Entre las organizaciones que entregaron sus acreditaciones figuran The New York Times, The Washington Post, Politico, las agencias AFP, Reuters y Associated Press (AP).

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