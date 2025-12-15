·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4760
clics
El nuevo vídeo de Pantomima Full con el que le estarán pitando los oídos a Juan del Val: "Premio Plajeta"
4685
clics
Revuelta
3494
clics
Evolución de la potencia energética instalada en España 2005-2025
3384
clics
La locura del rey Donald
4866
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
más votadas
415
Los audios de Revuelta destruyen a Abascal y su relato de la “limpieza” de Vox
551
Podemos propone crear 'Supercyl', una red pública de supermercados para bajar precios y apoyar al campo
420
Así se mata una universidad
297
Primera sentencia que declara ilegal la prohibición de entrar con comida y bebida a festivales
452
Decenas de miles de personas exigen la dimisión de Orbán tras el escándalo de abusos a menores en hogares infantiles
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
8
clics
El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
Los tres investigados actuaban bajo el nombre ‘Hirurok’ y se llevaron supuestas comisiones por valor de 750.614 euros
|
etiquetas
:
antonio piña
,
leire díez
,
exdirector de la sepi
,
cargos públicos
5
1
0
K
48
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
PerritaPiloto
Me pregunto quienes serán los corruptores que pagan las comisiones.
2
K
41
#1
pepel
#0
Revisa el título.
0
K
19
#2
Abrildel21
#1
Revisado. Gracias.
0
K
14
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente