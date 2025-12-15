edición general
El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023

Los tres investigados actuaban bajo el nombre ‘Hirurok’ y se llevaron supuestas comisiones por valor de 750.614 euros

| etiquetas: antonio piña , leire díez , exdirector de la sepi , cargos públicos
#3 PerritaPiloto
Me pregunto quienes serán los corruptores que pagan las comisiones.
2 K 41
pepel #1 pepel
#0 Revisa el título.
0 K 19
Abrildel21 #2 Abrildel21
#1 Revisado. Gracias.
0 K 14

