edición general
4 meneos
4 clics
El juez cita como testigos al exgerente del PSOE y una trabajadora por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo García

El juez cita como testigos al exgerente del PSOE y una trabajadora por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo García

El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos el próximo 29 de octubre al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a una trabajadora de la Secretaría de Organización del mismo partido en relación a pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García a los que se hace referencia en el informe de la UCO del pasado 8 de octubre.

| etiquetas: exgerentes del psoe , pagos , testigos , juez
4 0 0 K 42 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 42 actualidad
#1 tierramar
Y SI es sorprendente que Abalos siga manteniendo el acta de diputado, y que Abalos y Koldo, no estén en la cárcel. Este tipo de gente, son capaces de cosas peores que la destrucción de pruebas.
0 K 16
oceanon3d #3 oceanon3d *
#1 ¿El la carcel por 95.000€ (ni siquiera acreditados aún) en un periodo de cinco años? .... No sale ni por 1000 al mes.

Solo Ayuso con su viaje de cumpleaños a Texas a cuenta de la Comunidad se ha gastado en triple ... y en sus dos cuplés anteriores también se pegó viajitos a NY.

A ver si va a ser que algunos solo saben de los titulares de este caso pero no de la letra chica.
0 K 8
oceanon3d #2 oceanon3d
El 29 de octubre; el mismo día que Pedro acude a la comisión fake en el Senado del PP.

Casualidad. ... pero he ganado 50€ en mi apuesta a un colega. :-D
0 K 8

menéame