El juez cita como testigos al exgerente del PSOE y una trabajadora por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo García

El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos el próximo 29 de octubre al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a una trabajadora de la Secretaría de Organización del mismo partido en relación a pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García a los que se hace referencia en el informe de la UCO del pasado 8 de octubre.